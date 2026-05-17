Pregnant Woman dies after husband tortured in chattisgarh: ఇటీవల దేశంలో నిత్యం దంపతులకు చెందిన దారుణమైన ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటూ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భర్త తన భార్యను చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భార్య తన భర్తను హత్య చేస్తుంది. కొంత మంది సుపారీ ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వాళ్లను కడతెరుస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఛత్తీస్ గఢ్ లోని సకారియా గ్రామంలో జరిగిన దారుణం కన్నీళ్లను తెప్పించేదిగా మారింది. ఛత్తీస్ గఢ్ లోని సకారియా గ్రామంలో ప్రదీప్ అగారియా, హీరాబాయ్ లు ఇద్దరు ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్నారు. వీరికి నలుగురు సంతానం, అందరు కూడా నాలుగేళ్లలోపు వారుగా ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో మే 14న హీరాబాయ్ మీద భర్త దాడి చేశాడు. తరచుగా భార్యభర్తల మధ్య వివాదం నడుస్తు ఉండేది. ఇటీవల ఇది కాస్త పీక్స్ కు చేరడంతో హీరాబాయ్ ను భర్త ప్రదీప్ అగారియా అత్యంత ఘోరంగా హింసించి చంపాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. చుట్టుపక్కల వారు గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసుల విచారణ చేపట్టారు.
పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించగా హీరాబాయ్ శరీరంలో ఇనుపరాడ్ తో 18 చోట్ల బలమైన గాయాలున్నట్లు గుర్తించారు. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లోపల ఇనుప రాడ్ చొప్పించినట్లు గుర్తించారు. అంతే కాకుండా మర్మాంగం మీద 27 సెంటిమీటర్ల ఇనుప రాడ్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఇది కుచ్చుకొవడంతో కడుపులోని బిడ్డ సైతం మరణించాడు. ప్రదీప్ అగారియాకు హింసాత్మక ప్రవర్తన ఉందని, తరచుగా భార్యపై దాడి చేసి కొట్టేవారని స్థానికులు పోలీసులకు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
