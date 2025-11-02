Prime Minister Matru Vandana Yojana 2025: భారత ప్రభుత్వం మహిళలను ఆర్థిక శక్తిగా చేసేందుకు వారి స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేందుకు అనేక ప్రత్యేకమైన పథకాలను రూపొందిస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేకమైన పథకాలను అమలు అమలు చేయగా.. మరికొన్నింటిని త్వరలోనే అమలు చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ముఖ్యంగా కొన్ని పథకాలు అయితే మహిళలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. వీటిల్లో ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన (PMMVY) పథకం కూడా ఒకటి.. గర్భధారణ ప్రసవ సమయాల్లో ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించేందుకు ఈ ప్రత్యేకమైన పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించింది.
ఈ పథకంలో భాగంగా గర్భం దాల్చిన ప్రతి ఒక్క మహిళ ఆర్థిక సహాయం కింద రూ.11,000 పొందవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకం ద్వారా నేరుగా మహిళల అకౌంట్లోకి డబ్బులను వదిలి చేస్తోంది. దీని ద్వారా తల్లితోపాటు బిడ్డకు మెరుగైన ఆరోగ్యం పోషకాహారం, సంరక్షణ సమకూరుతాయని పథకం ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం. ఇప్పటికే ఈ పథకం ద్వారా చాలామంది మహిళలు ఆర్థిక సహాయం పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పథకాన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వం గర్భాధారణ సమయంలో మహిళలకు పోషకాహారం విశ్రాంతి వైద్య పరీక్షల అవసరాలను తీర్చేందుకు మాతృ వందన యోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం ద్వారా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రక్రియలో భాగంగా నేరుగా లబ్ధిదారునికి సంబంధించిన ఖాతాలోకి డబ్బులు జమవుతాయి మొదటిసారిగా తల్లులు అయ్యే వారికి మొత్తం రూ.5000 వరకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తోంది. పోషకాహారంతో పాటు ఆరోగ్య అవసరాలకు ఈ డబ్బులు ఎంతగానో సహాయపడతాయని పథకం ఉద్దేశం.
ఇక ఇదే పథకంలో భాగంగా రెండవ సంతానం ఆడపిల్ల అయితే.. అప్లై చేసిన అకౌంట్లోకే కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండవసారి రూ.6000 వేల రూపాయలు జమ చేస్తుంది. దీంతో ఈ పథకం ద్వారా రూ.11,000 వరకు ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది. అయితే రెండవసారి వచ్చే ఆర్థిక భరోసా నవజాతి శిశువు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే ఎందుకే సహాయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా బెనిఫిట్ పొందాలనుకునే వారు pmmvy.wcd.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్ సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ చేయగానే ఆన్లైన్ ఫారమ్ లభిస్తుంది. దీనిని పూర్తిగా ఫిల్ చేసి అప్లై చేసుకుంటే.. లబ్ధిదారులకు నేరుగా ఖాతాలోనే డబ్బులు జమవుతాయి.
