President of India Helicopter incident: రాష్ట్రపతికి తప్పిన పెను ప్రమాదం.. బురదలో కూరుకుపోయిన హెలికాప్టర్..

President of India Helicopter incident: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు ప్రస్తుతం కేరళ పర్యటనలో ఉన్నారు.  ఈ సందర్భంగా ఈమె ప్రయాణిస్తూన్న హెలికాప్టర్ కు  పెను ప్రమాదం తప్పింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 11:55 AM IST

President of India Helicopter incident: భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆమె ప్రయాణిస్తూన్న హెలికాప్టర్ బురదలో కూరుకు పోవడంతో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. బుధవారం ఆమె ట్రావెల్ చేస్తోన్న హెలికాప్టర్ కేరళలోని కొచ్చిలోని ప్రమదం స్టేడియంలో లాండింగ్ అయింది. ఈ టైమ్ లో హెలికాస్టర్ ఓ వైపు బురదలో కూరుకు పోయింది. దీంతో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తూన్న కేంద్ర భద్రతా బలగాలు.. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. దాంతో భూమిలో కూరుకుపోయిన రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్ ను సరిచేశారు. దీంతో ప్రెసిడెంట్ ముర్ము తన సిబ్బంది సహకారంతో కిందకు దిగారు. ఈ ఘటనపై కేంద్రం దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. దేశ ప్రథమ పౌరురాలి భద్రతా విషయంలో స్థానిక యంత్రాంగం సరైన విధంగా స్పదించలేదనే విషయాన్ని బట్టబయలు చేసింది. 

నాలుగు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ద్రౌపది ముర్ము నిన్న కేరళ క్యాపిటల్ సిటీ తిరువంత పురం చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు కేరళ గవర్నర్ తో పాటు ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ సాదరంగా స్వాగతించారు. ఆ తర్వాత ఆమె రాజ్ భవన్ చేరకున్నారు. కేరళ పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ పలు దేవాలయాలను రాష్ట్రపతి సందర్శించనున్నారు. అక్కడ శివగిరిలోని ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. రాజ్ భవన్ లో మాజీ రాష్ట్రపతి కే.ఆర్.నారాయణ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్నారు. అటు అక్కడ స్థానికంగా సెయింట్ థామస్ కాలేజ్ ప్లాటినం జూబ్లి ఫంక్షన్ లో ముఖ్య అతిథిగా  పాల్గొననున్నారు. 

అటు కొచ్చి సమీపంలోని ఉన్న ఎర్నాకుళంలోని సెయింట్ థెరిసా కాలేజీ వంద సంవత్సరాలు ఉత్సవాల్లో ద్రౌపది ముర్ము పాల్గొన్నారు. ఈ రోజు రాష్ట్రపతి నీలక్కల్ నుంచి శబరిమల చేరుకుంటారు. అక్కడ కొలువైన అయ్యప్ప స్వామి వారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ అతిథి గృహానికి చేరుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత 4.20 గంటలకు శబరిమల నుంచి తిరువనంతపురం తిరిగి బయలు దేరుతారు. అక్కడ రాజ్ భనవ్ కు వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన నేపథ్యంలో శబరిమలతో పాటు కేరళలో ఆమె  పర్యటించే ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. అణువణునా గాలిస్తున్నారు. ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం కేరళ రాష్ట్రం కేంద్ర భద్రతా దళాల వలయంలోకి వెళ్లింది.  

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

president of india droupadi murmu helicopterpresident of india droupadi murmupresident droupadi murmu helicopter accidentindian president droupadi murmu

