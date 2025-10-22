President of India Visits Sabarimala: శబరిమల అయ్యప్పను ఇరుముడితో దర్శించుకున్న తొలి రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము రికార్డు..

President of India Visits Sabarimala: భారత ప్రథమ పౌరురాలు ద్రౌపది ముర్ము కేరళలో శబరిమలలో కొలువైన అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ మర్యాదలు పాటిస్తూ.. తలపై ఇరుముడితో ఎంతో భక్తితో అయ్యప్ప స్వామికి ఇష్టమైన నల్ల బట్టలతో దర్శించుకున్నారు. ఓ దేశ రాష్ట్రపతిగా.. ఆదివాసీ మహిళగా.. భక్తితో ఇరుముడి ధరించి శబరిమల అయ్యప్పను దర్శించుకున్నారు. ఈ దేశానికి కేరళ సంప్రదాయాలను శబరిమల ఆలయ సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ.. రాష్ట్రపతితో పాటు ఆయన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఇరుముడితో అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రపతి కూడా ఈ రీతిలో స్వామి అయ్యప్పను దర్శించుకున్న దాఖలాలు లేవు. మొత్తంగా ఇరుముడిని తలపై మోస్తూ.. పదునెట్టాంబడి మెట్లను ఎక్కి ఈ దేశ ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతికి గౌరవించడాన్ని పలువురు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. గ్రేట్ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అంటూ కీర్తిస్తున్నారు.
ఇక అంతకు ముందు ఆమె ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో కొచ్చిలోని ప్రమదం స్టేడియంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. లాండింగ్ సమయంలో హెలికాప్టర్ బురదలో కూరుకుపోవడం కలకలం రేపింది. దీంతో అక్కడ డ్యూటీలో ఉన్న కేంద్ర భద్రతా బలగాలు.. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అప్రమత్తం అయ్యారు. ఆ తర్వాత భూమిలో కూరుకుపోయిన రాష్ట్రపతి హెలికాప్టర్ ను సరిచేయడంతో ఆమె అందులోంచి భద్రతా సిబ్బంది సహాయంతో కిందికి దిగారు.
A historic and inspiring moment! At 67, Hon'ble President Smt. Droupadi Murmu Ji becomes the first President to carry the Irumudi and bow before Lord Ayyappa at Sabarimala. True devotion transcends all. Swamiye Saranam Ayyappa 🙏🚩 pic.twitter.com/dpBX67BE7Z
— Major Madhan Kumar (Retd)🇮🇳 (@major_madhan) October 22, 2025
నాలుగు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ద్రౌపది ముర్ము నిన్న కేరళకు వెళ్లారు. ముందుగా ప్రత్యేక హెలికాస్టర్ తో త్రివేండ్రం వెళ్లారు. ఆమె పర్యటన సందర్భంగా రాష్ట్రపతికి కేరళ గవర్నర్తో పాటు సీఎం పినరయి విజయన్ సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఆ తర్వాత ఆమె రాజ్ భవన్ చేరకున్నారు. కేరళ పర్యటనలో భాగంగా అక్కడ పలు దేవాలయాలను రాష్ట్రపతి సందర్శించనున్నారు. ముందుగా శబరిమల దర్శనం తర్వాత శివగిరిలో స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోనున్నారు. కేరళ పర్యటనలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన నేపథ్యంలో శబరిమలతో పాటు కేరళలో ముర్ము పర్యటించే ప్రాంతాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే..
Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.