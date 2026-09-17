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పీఎం మోడీ హెల్తె సీక్రెట్ ఇదే..! ఆరోగ్యం ప్రతిరోజు ఏమి తింటారంటే..?

Happy Birthday PM Modi: ఈ రోజు మన ప్రియతమ ప్రధాన మంత్రి 76వ యేట అడుగుపెట్టారు. ఈ వయసులో ఎంతో యాక్టివ్‌గా కనిపిస్తూ ఒక్క రోజు విశ్రమించకుండా నిరంతరం దేశ సేవ కోసమే పనిచేస్తున్నారు.  సాధారణంగా మన దగ్గరున్న కొంత మంది లీడర్లు.. ఎపుడు జ్వరం అనో.. హాస్పిటల్ లో చేరిన సందర్భాలున్నాయి. మన ప్రధాన మంత్రి మోడీ మాత్రం ఇన్నేళ్లలో అనారోగ్యం పాలయ్యినట్టుగా.. కనీసం దగ్గు, జలుబు లాంటి లేకుండా లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నట్టు ఆయనను చూస్తే అర్ధవుతుంది. మరి మన దేశ ప్రధాని ఆరోగ్య రహస్యం ఏమిటి.. ? ప్రతి రోజు ఆయన ఏమి తింటారనేది సామాన్యులకు ఆసక్తి ఓ రకమైన ఆసక్తి ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:20 AM IST
పీఎం మోడీ హెల్తె సీక్రెట్ ఇదే..! ఆరోగ్యం ప్రతిరోజు ఏమి తింటారంటే..?
Image Credit: Modi Health Secret (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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