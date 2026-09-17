/పీఎం మోడీ హెల్తె సీక్రెట్ ఇదే..! ఆరోగ్యం ప్రతిరోజు ఏమి తింటారంటే..?

PM Modi Health Secret: సెప్టెంబర్ 17 ప్రధాని మోడీ అభిమానులకు పండగ రోజు. ఈ రోజు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 76వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ వయసులో కూడా పాతికేళ్ల నవ యువకుడిలా ఎంతో ఉత్సాహాంగా ఉల్లాసంగా ఉంటున్నారు. ప్రధాని పూర్తి శాఖాహారి. ప్రతి రోజు క్రమం తప్పకుండా యోగా చేయడంతో పాటు శాఖాహారాల్లో ముఖ్యంగా రోజు పచ్చి కూరగాయాలు.. ఆకుకూరలు తీసుకోవడమే ఆయన ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్. గత 25 యేళ్లుగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానమంత్రిగా భాద్యతలు నిర్వహిస్తూన్న ఈయన ఒక్కరోజు కూడా ఆసుపత్రిలో జాయిన్ కాలేదు.
ప్రధానమంత్రి మోడీ శాఖాహార జీవనశైలి భారతదేశ వారసత్వం, సంస్కృతికి ప్రతీక. ఆయన భోజనంలో అన్ని ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఇది ఆయనతో పాటు శాఖాహారం భుజించే ప్రతి ఒక్కరి దిన చర్యలో భాగంగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది.అందులో క్రమశిక్షణ కూడా ఓ కారణం అని చెప్పాలి.
ముఖ్యంగా ప్రధాని మంత్రి ప్రతి రోజు ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, చిక్కుడు గింజలు, విత్తనాలు వంటి మొలకెత్తే ఆహార పదార్ధలు తీసుకుంటారు.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.. శాఖాహార పదార్ధుల వల్ల మన శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవి మన రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుతాయి.
బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.. మాంసాహార ఆహారంతో పోలిస్తే, శాఖాహార భోజనంలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కువ బరువు పెరగకుండా ఉండటంలో ఇది దోహదం చేస్తోంది.
దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.. ప్రతి రోజు శాఖాహార భోజనం తీసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి. వీటిలో మధుమేహం, రక్తపోటు, గుండె జబ్బుల ఇతర దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదం బారిన పడకుండా చేయడంలో ముందు వరసలో ఉంటుంది.
కొంతమంది శాఖాహారులు పనీర్, పెరుగు వంటి పాల ఉత్పత్తులను తీసుకుంటుండగా, మరికొందరు వాటిని తినరు. ప్రధాని మోడీ ఎల్లప్పుడూ తేలికపాటి, ఇంట్లో వండిన శాఖాహార ఆహారాన్ని మాత్రమే భుజిస్తారు.
మోడీ గుండె ఆరోగ్యం.. అన్ని శాఖాహార ఆహార పదార్థాలలో ఫైబర్, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందులో సరిపడే కొవ్వులు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. అది కూడా మోడీ హెల్త్ సీక్రెట్లో ఒకటి.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.. శాఖాహార భోజనం తేలికైనది. అంతేకాదు త్వరగా జీర్ణం అవుతుంది. మన జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయం చేస్తుంది. అంతేకాదు మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తోంది. అంతేకాదు ప్రతి దసరా శరన్నవరాత్రి సమయంలో ఉపవాసం నుండి ప్రపంచ పర్యటనల సమయంలో సాధారణ శాఖాహార భోజనం తింటూ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయలను పాటిస్తున్న ఏకైక ప్రధాని కూడా ఈయనే. శాఖాహార జీవనశైలి వలన రోజంతా యాక్టివ్ ఉండటం.. దీర్ఘకాలంలో ఈ తరహా ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఈ వయసులో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నారు.
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