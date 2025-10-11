PM Dhan Dhana Krishi Yojana Scheme: నేడే పీఎం ధన్ ధాన్య యోజన పథకం ప్రారంభం.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..

PM Dhan Dhana Krishi Yojana Scheme: నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టినా.. పీఎం పేరుతోనే ప్రారంభించారు. అందులో తన పేరు వచ్చేలా ఏ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టలేదు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని నేతలు ఈ విషయంలో కాస్త సిగ్గు తెచ్చుకోవాలని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టిన ముఖ్యమంత్రులు సీఎం పేరున కాకుండా.. తమ పేరు వచ్చేలా ఆయా స్కీమ్స్ ను ప్రవేశపెట్టే దుష్ట సంప్రదాయానికి తెరతీసారు. ఇప్పటికైనా మన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తమ పేరున కాకుండా.. ఎవరు అధికారంలోకి వచ్చినా.. ఆయా పథకాలు అమలు చేసేలా చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. తాజాగా ప్రధాన మంత్రి మరో ముఖ్య పథకాన్ని రైతుల కోసం ప్రవేశ పెట్టారు. సీఎం ధన ధాన్య యోజన. ఇప్పటికే పీఎం కృషి సించాయ్ యోజన, పీఎం జన్ ధన్ యోజన సహా పలు పథకాలు ఇప్పటికే ప్రజల మనుసును దోచుకున్నాయి. తాజాగా ప్రవేశపెట్టే ఈ పథకం రైతుల జీవితాలు మార్చడంలో దోహదం చేయనున్నాయి.
దేశ వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని జిల్లాలలో మొదటి దశలో పీఎం ధన్ ధాన్య స్కీం ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ స్కీం కింద మొత్తం వ్యవసాయ రంగాన్ని మార్చడానికి అలాగే రైతుల ఉత్పాదకతను పెంచడానికి వారి జీవనోపాధిని సైతం మెరుగుపరచడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అతిపెద్ద ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఈ పథకం ప్రాథమిక లక్ష్యాల విషయానికి వచ్చినట్లయితే వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడంతోపాటు పంటల దిగుబడిని వ్యవసాయంలో వస్తున్న మార్పుల పట్ల రైతులకు అవగాహన కలగజేస్తుంది.
దీంతోపాటు లాభదాయకమైన పంటలను ప్రోత్సహించడానికి కూడా ఈ స్కీంను ప్రవేశపెట్టారు. ముఖ్యంగా రైతులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వారికి శిక్షణ కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టనున్నారు. సాంప్రదాయ వ్యవసాయంతో పాటు ఆధునిక పద్ధతులను సైతం ఇందులో అవలంబించడానికి వీలు కలుగుతుంది. దీంతో పాటు ప్రతి గ్రామపంచాయతీ అలాగే బ్లాక్ స్థాయిలో కోల్డ్ స్టోరేజీలలో ఏర్పాటు చేసి సౌకర్యాలను భద్రపరచడం కూడా ఇందులో భాగంగా చెప్పవచ్చు.
