/రైతులకు నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. E KYC లేకుండానే ఫసల్ బీమా..

PM Fasal yojana: ఖరీఫ్ పంటలు సాగు చేస్తున్న రైతులకు అధికారులు కీలకమైన సూచన జారీ చేసారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన పథకంలో పేర్లు నమోదు చేసుకునేందుకు చివరి గడువు సమీపిస్తోంది. ఈ నెల 15వ తేదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాటితో ఈ పంటల బీమా నమోదు ప్రక్రియ ముగియనుుంది.
అయితే ఇప్పటికీ ఈ బీమాలో కవర్ కానీ రైతులకు మరో నాలుగు రోజులు మాత్రమే గడువు మిగిలి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్లో వరి పంట సాగు చేస్తున్న రైతులందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. అర్హులైన రైతులు నిర్దేశిత గడువు ముగిసేలోపే తమ పంట సాగుకు సంబంధించిన సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ పత్రాలను సమర్పించడంతో పాటు, సంబంధిత ప్రీమియం మొత్తాన్ని చెల్లించి బీమా పరిధిలోకి రావాలని వ్యవసాయ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ః
రైతుల సౌకర్యార్థం మండలం లేదా గ్రామ స్థాయిలో పంటల బీమా నమోదు సమయానికి ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి కాదని చెప్పుకొచ్చింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలను నమోదు ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆఖరి తేదీ దాటిన తర్వాత నమోదుకు ఎలాంటి అవకాశం ఉండదని చెపపారు. రైతులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తక్షణమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
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