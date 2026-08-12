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రైతులకు నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. E KYC లేకుండానే ఫసల్ బీమా..

Prime Minister Fasal Bima yojana: తెలంగాణ సహా దేశ వ్యాప్తంగా  రైతులకు నరేంద్ర మోడీ సర్కారు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. అకాల వర్షాలు, అనావృష్టి కారణంగా పంట నష్టం వాటిల్లే రైతుల కోసం ఫసల్ బీమా యోజన తీసుకొచ్చింది. తాజాగా ఇందులో పేరు నమోదు చేసుకునేందుకు ఈ నెల 15 చివరి గడువు. తాజాగా ఆ గడువును పొడిగిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:07 AM IST
రైతులకు నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. E KYC లేకుండానే ఫసల్ బీమా..
Image Credit: PM Fasal Yojana (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రైతులకు నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. E KYC లేకుండానే ఫసల్ బీమా..
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