PM Kisan: పీఎం కిసాన్ కట్.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు..

PM Kisan:కేంద్ర సర్కార్ అమలు చేస్తున్న PM కిసాన్ పథకం లబ్ధిదారుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. రైతు భరోసాతో పోలిస్తే.. పీఎం కిసాన్ ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న వారి సంఖ్య సగం కూడా ఉండడం లేదు. ప్రతి పంట సీజన్ లో దాదాపు 69 లక్షల మంది ఉండగా, కేంద్రం  31 లక్షల మందికి మాత్రమే పీఎం కిసాన్ ను పరిమితం చేసింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 09:32 AM IST

PM Kisan Yojana: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ యోజన పథకం ప్రారంభమై ఏడేళ్లు అవుతున్నా..ఏడాదికేడాది ఈ సంఖ్య భారీగా తగ్గుతోంది. రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల భార్య, భర్తలు, తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ వేర్వేరుగా లబ్ధి పొందుతున్నట్లు కేంద్రం గుర్తించింది. దీంతో గత డిసెంబర్ నాటికి తనిఖీలు చేపట్టి, ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు ప్రయోజనం పొందుతుంటే.. ఒకరి పేరును జాబితా నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించింది. 

ఈ ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకోవడంతో లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గే అవకాశముంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు వర్తించాలంటే ఇకపై రైతులందరికీ ఆధార్ తరహాలో 11 నంబర్ల విశిష్ట గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరి అని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఈ ఐడీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోని వారికి కేంద్ర పథకాలు నిలిచిపోతాయని స్పష్టం చేసింది. దీంతో ఆరు నెలలుగా రైతులు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ కోసం తంటాలు పడుతున్నారు.

మొత్తంగా ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలతో అక్రమార్కులకు చెక్ పడబోతుంది. కొంత మంది ఒకే ఇంటి నుంచి నలుగురైదుగురు లబ్ది పొందుతున్నారు. ఒక భూమిని భార్యా, భర్తలు.. విడివిడిగాలబ్ది పొందుతున్నారన్న సమాచారం ఆధారంగా  ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ స్కీమ్ లో కొంత మంది అనవసరంగా లబ్ది పొందుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

PM KISANPM kisan installment datePM Kisan status check 2025PM Kisan Beneficiary listPM Kisan Yojana 2025

