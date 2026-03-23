PM Modi Record: ప్రధాని మోడీ మరో అరుదైన రికార్డు.. మన దేశంలో ఒకే ఒక్కడు..

Namo Records as Ruler: గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలంతో సహా మొత్తం 8 వేల 931 రోజులు ప్రభుత్వ అధిపతిగా ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు సిక్కిం మాజీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ పేరిట ఉన్న ఈ రికార్డును నరేంద్ర నరేంద్ర మోడీ అధిగమించారు. చామ్లింగ్ సిక్కిం ముఖ్యమంత్రిగా 8,930 రోజులు పనిచేశారు. 2001లో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మోదీ 2014లో ప్రధానమంత్రి అయ్యే వరకు ఆ పదవిలో ఉన్నారు. అప్పటినుంచి నేటి వరకు ప్రధానిగా కొనసాగుతున్నారు. గుజరాత్కు అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిగా నమో నిలిచారు. అంతే కాకుండా ముఖ్యమంత్రిగా ఎక్కువ అనుభవమున్న ప్రధాని కూడా ఆయనే.
స్వాతంత్య్రానంతరం జన్మించి, దీర్ఘకాలం ప్రధానిగా ఉన్న కాంగ్రెసేతర తొలి నేత కూడా నరేంద్ర మోడీనే కావడం గమనార్హం. కేంద్రంలో రెండుసార్లు పూర్తి పదవీకాలాన్ని పూర్తిచేసుకొని, మూడోసారి అధికారం చేపట్టిన కాంగ్రెసేతర పార్టీ నేతగా రికార్డు నెలకొల్పారు.వరుసగా 2014, 2019, 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో తన పార్టీని మోదీ విజయపథంలో నడిపించారు. దీంతో మూడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి విజయాన్ని సాధించిన నెహ్రూ రికార్డును సమం చేశారు.
గతేడాది జులైలో నరేంద్ర మోడీ.. మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ రికార్డును అధిగమించి వరుసగా దేశంలో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన రెండో ప్రధాని మంత్రిగా నిలిచారు. దేశ ప్రధానిగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ.. 16 యేళ్ల 286 రోజులు కంటిన్యూగా పరిపాలించారు. మొత్తంగా 6130 రోజులు పరిపాలించారు. కానీ 1952 తొలి ఎన్నికల నుంచి చూస్తే ఆయన 4425 రోజులు మాత్రమే ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధాన మంత్రిగా దేశాన్ని పాలించారు. ఇక 11 జూలై 2026 నాటికి నెహ్రూ రికార్డును ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బీట్ చేయనున్నారు. ఇక ఇందిరా గాంధీ మొత్తంగా ప్రధానిగా 15 యేళ్ల 350 రోజులు పాలించారు.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
