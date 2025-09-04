English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Reforms: దసరా పండక్కి ముందే దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ శుభవార్త..

GST Reforms: కేంద్రంలో వరుసగా మూడోసారి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత నరేంద్ర మోదీ గతంలో కంటే స్పీడ్ గా ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలకు శుభ వార్త ‌ ఇవ్వనుంది. అప్పటి నుంచి GST పన్నుల్లో సవరణ చేపట్టనుంది. దాంతో చాలా వాటి ధరలు భారీగా తగ్గనున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:00 AM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
GST Reforms: దసరా పండక్కి ముందే దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోడీ శుభవార్త..

GST Reforms: ప్రస్తుతం ఉన్న నాలుగు శ్లాబుల బదులు ఇకపై రెండే కొనసాగనున్నాయి. వాటిలో ఒకటి 5% కాగా రెండోది 18%. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ అధ్యక్షతన బుధవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు పదిన్నర గంటలసేపు కొనసాగిన జీఎస్టీ పాలకమండలి 56వ సమావేశం ఈ కీలక నిర్ణయం  తీసుకుంది. GST సవరణల ప్రకారం  ఇక  12%, 28% పన్ను శ్లాబులు ఉండవు. గుట్కా, పొగాకు, పొగాకు ఉత్పత్తులు, సిగరెట్లపై మినహా మిగిలిన ఉత్పత్తులపై పన్ను మార్పులు ఈ నెల 22న నవరాత్రి ప్రారంభం నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి. ఒక రకంగా ప్రజలకు ఇది దసరా కానుక అని చెప్పాలి.  తలనూనెలు, కార్న్‌ఫ్లేక్స్, టీవీలు, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య ఉత్పతులు, జీవిత బీమా పథకాలు వంటివాటిపై పన్ను తగ్గనుంది. రోటీ, పరోటాలపై జీఎస్‌టీ సున్నా. ప్రాణాధార ఔషధాలపై ఎటువంటి పన్ను లేదు. ఖరీదైన కార్లు, పొగాకు ఉత్పత్తులు-సిగరెట్లపై ప్రత్యేకంగా 40% స్లాబును ప్రతిపాదించారు. స్లాబుల మార్పు వల్ల రూ.48,000 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం కోల్పోతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

దాదాపుగా వ్యక్తిగత వస్తువులన్నింటికీ పన్ను తగ్గించడం ద్వారా వినియోగం పెంచి.. అమెరికా సుంకాల భారం నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జీఎస్‌టీ కౌన్సిల్‌  తీసుకున్న నిర్ణయాలతో  పండగ సీజన్‌ను మరింత ఉత్సాహభరితంగా మారనుందని భావిస్తున్నారు   ఇక  వ్యక్తిగత బీమా పథకాలపై జీఎస్‌టీ రద్దు చేయడం.. కోట్ల మందికి బీమాను చేరువ చేసేందుకు ఉపయోగపడతెందంటున్నారు.   . 

ఈ సవరణలు సామాన్య ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరుచుతుందని  ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ  అభిప్రాయపడ్డారు.  జీఎస్టీ మండలి ఉమ్మడిగా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆనందదాయకమన్నారు. ఆమోదించిన మార్పులతో  చిన్న వ్యాపారులు, రైతులు, మధ్యతరగతి, మహిళలు, యువతకు మేలు కలుగుతుందన్నారు ప్రధాని మంత్రి.  తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా GST సవరణలతో ప్రజలకు ఉపశమనం కలుగుతుందన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

GST Reformsnew gst reformsPM Narendra ModiNirmala Sitaramangst reforms 2025

Trending News