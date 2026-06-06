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PM Modi Record: ప్రధానిగా నెహ్రూ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన మోడీ.. నమో ఖాతాలో మరో అరుదైన ఫీట్..

Long Serve Elected PM in India Narendra Modi: కొంత మంది రికార్డులు బ్రేక్ చేయడానికి మాత్రమే పుడతారు. అలాంటి విశేషమైన  వ్యక్తుల్లో  నరేంద్ర మోడీ ఒకరు. స్వతంత్య్ర భారత దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ముందు.. తర్వాత అనేంతగా భారత రాజకీయాలపైనే కాదు.. ప్రపంచ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన అరుదైన నేతగా నరేంద్ర మోడీని చెప్పుకోవాలి. తాజాగా ఈయన మన దేశాన్ని అత్యధిక కాలం పరిపాలించిన   దేశ తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రికార్డును  ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ బ్రేక్ చేయబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:30 AM IST
PM Modi Record: ప్రధానిగా నెహ్రూ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన మోడీ.. నమో ఖాతాలో మరో అరుదైన ఫీట్..
Image Credit: Modi - Nehru (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ప్రధానిగా నెహ్రూ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన మోడీ.. నమో ఖాతాలో మరో అరుదైన ఫీట్..
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