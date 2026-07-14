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నంద్ కిశోర్ గోయెంకా మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతాపం..

ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి గారు నంద కిషోర్ మరణం పట్ల భారత ప్రధాన మంత్రి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ సుభాష్ చంద్రగారి కుటుంబానికి మనో ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరారు.  2026 జూలై 13 నాటి ఈ లేఖలో, నంద్ కిశోర్ గోయెంకా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 14, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:43 PM IST
నంద్ కిశోర్ గోయెంకా మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతాపం..
Image Credit: Prime Minister condolence to Nand Kishore Demice (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నంద్ కిశోర్ గోయెంకా మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతాపం..
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