/నంద్ కిశోర్ గోయెంకా మృతి పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంతాపం..

PM Modi Condolence his Nand Kishore goenka Death: ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి గారు నంద కిషోర్ మరణం పట్ల భారత ప్రధాన మంత్రి తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ సుభాష్ చంద్రగారి కుటుంబానికి మనో ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని కోరారు. 2026 జూలై 13 నాటి ఈ లేఖలో, నంద్ కిశోర్ గోయెంకా ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆకాంక్షిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
ప్రధాని మోడీ తన లేఖలో నంద్ కిశోర్ గోయెంకా జీ ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిత్వంగల వ్యక్తిగా కొనియాడారు. ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయంసేవక్గా సమాజానికి దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కొనియాడారు. దశాబ్దాల కాలం నాటి ఆయన సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితంలో కష్టపడి పనిచేసే తత్వానికి అత్యున్నత స్థానం ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు. కుటుంబ వ్యాపారానికి ఒక మార్గదర్శకుడిగా నిలిచారు. తన ఆదర్శాలు, అచంచలమైన నిష్టతో గ్రూప్ ప్రస్థానంలో ఎనలేని సహకారాన్ని అందించారని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
కేవలం వ్యాపార సంప్రదాయాలను సుసంపన్నం చేయడమే కాకుండా, సమాజం పట్ల తనకున్న బాధ్యతలను కూడా నంద్ కిశోర్ గోయెంకా పూర్తి నిష్టతో నిర్వహించారని ఈ సందర్భంగా తన లేఖలో ప్రధాని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రీయ స్వయంస..వక్ సంఘ్ (RSS) లో ఆయన అందించిన సేవలు, సంస్థాగత పటిష్టత, 'దేశమే ప్రథమం' (రాష్ట్ర ప్రథమ్) అనే భావనతో కూడిన ఆయన జీవితం ఎంతో విశిష్టమైనదని కొనియాడారు. ఆయన జీవితం నిరాడంబరతకు, లోక కళ్యాణానికి ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
వ్యాపారంలో విలువలకు నిలువెత్తు రూపం..
"నంద్ కిశోర్ గోయెంకా జీని పలుమార్లు కలుసుకునే అవకాశం రావడం నా జీవితంలో చేసుకున్న సౌభాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. ఆయన చూపిన ఆత్మీయ అనురాగం, ప్రవర్తన నా స్మృతిలో ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటాయన్నారు. ఆయన భౌతికంగా మనల్ని విడిచివెళ్లడం సమాజానికి తీరని లోటు" అని ప్రధానమంత్రి భావోద్వేగంగా రాశారు.
శ్రీ నంద్ కిశోర్ గోయెంకా జీ జీవితం ఎందరికో ఆదర్శం..
శ్రీ నంద్ కిశోర్ గోయెంకా జీ నేడు మన మధ్య లేకపోయినప్పటికీ, ఆయన గడిపిన సంపూర్ణ, ఆదర్శవంతమైన జీవితం రాబోయే తరాలకు ఎల్లప్పుడూ మార్గదర్శకంగా ఉంటుందని ప్రధాని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన అందించిన స్నేహం, మధుర జ్ఞాపకాలు, నేర్పిన విలువలు విద్యాబోధనలు ఎల్లప్పుడూ వారి కుటుంబంతోనే ఉంటాయని తెలిపారు.
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