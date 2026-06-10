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Longest Serving Elected PM Modi: భారత్‌లో ఒకే ఒక్కడు.. అత్యధిక కాలం పీఎంగా మోడీ రికార్డు.. శుభాకాంక్షల వెల్లువ..

Longest Serving Elected PM Modi: కొంత మంది రికార్డులు క్రియేట్ చేయడానికి పుడతారేమో. మన స్వాతంత్ర్య భారత చరిత్రలో స్వాతంత్య్రం తర్వాత పుట్టిన తర్వాత ప్రధాని అయిన తొలి నేతగా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు అత్యధిక కాలం ప్రభుత్వాధినేతగా ఉన్న రికార్డు కూడా మోడీ సొంతం. తాజాగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రధాని మంత్రిగా అత్యధిక కాలం పనిచేసిన వ్యక్తిగా నరేంద్ర మోడీ ఖాతాలో మరో అరుదైన రికార్డు సొంతం అయింది. ఈ సందర్భంగా ఈయనకు దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్‌లు పార్టీ నేతలు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు  తెలుపుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:32 PM IST
Longest Serving Elected PM Modi: భారత్‌లో ఒకే ఒక్కడు.. అత్యధిక కాలం పీఎంగా మోడీ రికార్డు.. శుభాకాంక్షల వెల్లువ..
Image Credit: Nehru Vs Modi (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత్‌లో ఒకే ఒక్కడు.. అత్యధిక కాలం పీఎంగా మోడీ రికార్డు.. శుభాకాంక్షల వెల్లువ..
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