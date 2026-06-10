Narendra Modi Creat New Record in india Politics: అవును మన దేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్లు స్వాతంత్య్రం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పటికే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్న జవహర్ లాల్ aనెహ్రూ స్వాతంత్ర్య భారత దేశంలో ప్రధానిగా నామినేట్ చేయబడ్డారు. ఆ తర్వాత మన దేశం గణతంత్య్రం అయిన తర్వాత 1952లో జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో భారత దేశ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రధాన మంత్రిగా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఆ తర్వాత 1957, 1962 వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో భారత ప్రజలు అప్పటి ప్రధానిగా నెహ్రూను వరుసగా ఎన్నుకున్నారు. ఆయన 27 మే 1964లో కన్నుమూసేంత వరకు ఆయనే ప్రధానిగా ఉన్నారు. అప్పట్లో ప్రతిపక్షాలు అంత బలంగా ఉండేవి కావు. అలాంటి సమయంలో ఈయన ప్రధానిగా ఆయన్ని ఎన్నుకోవడం తప్పించి వేరే ఆప్షన్ లేకుండా పోయిందనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట.
నెహ్రూ దేశ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధాన మంత్రిగా4398 రోజులు కంటిన్యూగా పనిచేశారు. ఆయన రికార్డును తాజాగా ప్రస్తుత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధిగిమించారు. బలమైన ప్రతిపక్షాలు ఉన్న ఈ సమయంలో వరుసగా 2014, 2019, 2024లలో వరుసగా మూడు సార్లు ప్రధాన మంత్రిగా ఎన్నికైన తొలి కాంగ్రెసేతర నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. నేటితో ఆయన నెహ్రూ పాలించిన 4398 రోజుల రికార్డును అధిగమించారు. నేటితో ప్రధాన మంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ 4399 రోజులు అవుతుంది.
అంతేకాదు 2001 నుంచి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి.. ఆపై ప్రధాన మంత్రిగా అత్యధిక కాలం అంటే 24 యేళ్లు కంప్టీట్ అయి 25వ యేట అడుగుపెట్టారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశంలో ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి అత్యధిక కాలం ప్రభుత్వాధినేతగా పనిచేసి దీనితో, 8,930 రోజుల పాటు సిక్కిం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ను ప్రధాని మోదీ అధిగమించారు. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా తన పదవీకాలాన్ని కలుపుకొని, ఆయన ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అధిపతిగా 8,931 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ అక్టోబర్లో ప్రభుత్వాధినేతగా 25 యేళ్లు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది కూడా మన దేశ చరిత్రలో ఓ రికార్డు. సమకాలీన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో రాబోయే రోజుల్లో ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదనే చెప్పాలి. ప్రధానిగా సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన ప్రధాన మంత్రికి రాష్ట్రపతి, ఉప రాష్ట్రపతి సహా క్యాబినేట్ సహచరులు, ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు.
Heartiest congratulations to Prime Minister Shri Narendra Modi ji on the unique honour of serving as the longest continuously elected Prime Minister of the nation. This landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in your leadership by the…
— President of India (@rashtrapatibhvn) June 10, 2026
பாரதத்தின் பிரதமராக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு மிக நீண்ட காலம் தொடர்ந்து பதவி வகித்தவர் என்னும் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ள மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது இதயம் கனிந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த வரலாற்றுச் சாதனை என்பது வெறும்…
— Vice-President of India (@VPIndia) June 10, 2026
आज माननीय प्रधानमंत्री एवं लोकसभा में सदन के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर सेवा का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है।
प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा का यह ऐतिहासिक पड़ाव…
— Om Birla (@ombirlakota) June 10, 2026
4,399 days. One relentless vision. A nation transformed.
Heartiest congratulations to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji on becoming Bharat’s longest continuously serving elected Prime Minister, marking a defining phase of purposeful leadership.
From economic progress… pic.twitter.com/ofadIda0mm
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 10, 2026
देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
मोदी जी के यह 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने… pic.twitter.com/sD3wScxqxV
— Amit Shah (@AmitShah) June 10, 2026
सामूहिक सोच,
सामूहिक संकल्प,
‘विकसित भारत 2047’ का सामूहिक स्वप्न! #LongestServingElectedPMModi pic.twitter.com/GL9oYk9QPi
— Nitin Nabin (@NitinNabin) June 10, 2026
Congratulations to Shri @narendramodi Ji on becoming the longest serving elected Prime Minister in India’s history, completing 4,399 days in office.
A tireless Karmayogi guided by the principle of Nation First, his tenure reflects unwavering dedication to India, steadfast…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 10, 2026
#LongestServingElectedPMModi
Some leaders govern a nation. A few reshape its trajectory. Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji’s 4,399 consecutive days in office have been defined by a singular effort to transform India at every level, from the everyday lives of its… pic.twitter.com/RtTsgg499Q
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) June 10, 2026
"मातृभूमेः मानार्थम्। कर्मभूमेः कल्याणार्थम्। राष्ट्राय समर्पितम् जीवनम्॥"
This spirit has defined the leadership journey of Hon'ble Prime Minister Sri @narendramodi Ji and the NDA Government over the last 4,399 days of selfless service to the Nation.
Twelve years ago, Bharat… pic.twitter.com/G7YZvBAb7M
— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) June 10, 2026
#LongestServingElectedPMModi
Today India marks 12 years of Prime Minister Shri. Narendra Modi Ji’s leadership and becomes the longest serving prime minister in India’s history. It’s a good time to reflect on this transformative period in our nation’s history. His leadership has… pic.twitter.com/WOUgfbATTf
— Lokesh Nara (@naralokesh) June 10, 2026
ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి 100 రోజుల్లో దేశ ప్రజలకు జన్ ధన్ ఖాతాలను తెరిపించారు. 122 రోజులకు మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటూ దేశాన్ని పురోగతి వైపు మళ్లించారు. 401 రోజుల్లో డిజిటల్ ఇండియా కలను సాకారం చేశారు. ఫస్ట్ టర్న్లో GST వంటి పన్నుల విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. 1433 రోజుల్లో దేశంలో ప్రతి పల్లెకు కరెంట్ తీసుకొచ్చారు. రెండో టర్మ్లో జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పిస్తున్న ఆర్టికల్ 370, 35Aను రద్దు చేశారు. అటు అయోధ్య రామమందిరాన్ని నిర్మించారు. అటు వక్ఫ్ బోర్డ్ కోరలు పీకి దాన్ని సరైన దారిలో పెట్టిన నేతగా రికార్డులు క్రియేట్లు చేశారు. యూపీఐ ట్రాన్స్జాక్షన్స్, దేశంలో నక్సలిజాన్ని అంతం చేశారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద దేశ ప్రజలకు మరుగుదొడ్లు కట్టించారు. వందే భారత్, వందే అమృత్ భారత్ వంటి రైళ్లతో దేశాన్ని పరుగులు పెట్టించారు. దేశంలో రహదారుల విస్తరణ...ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు రైల్వే సౌకర్యం, ప్రపంచంలో నాల్గో అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా భారత్ను తీర్చిదిద్దడం వంటివి మోడీ ఖతాలో ఉన్నాయి. అంతేకాదు 32 దేశాల నుంచి భారతరత్నతో సమానమైన అత్యున్నత పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఒక్క ఎలక్షన్ ఓడిపోని నేతగా నిలిచారు. అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రిగా ఒక టర్మ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకున్న ప్రధాన మంత్రి కూడా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
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