PM Modi Pooja: దుర్గామాతకు ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక పూజలు..

PM Modi Pooja: భారత ప్రధాన మంత్రిగా ఎంత బిజీగా ఉన్న తన మూలాలను మాత్రం మోడీ ఎప్పుడు మరవలేదు. ఆయన నవరాత్రుల సందర్భంగా ఉపవాసంతో ఉంటారు. ఈ సారి నవరాత్రి సందర్భంగా దుర్గామాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 12:15 AM IST

PM Narendra Modi Pooja: దేశంతో పాటు ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న గ్లోబల్ లీడర్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా నవరాత్రుల పూజలు నిర్వహించారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాని  కాక ముందే నుంచే ప్రతి యేటా నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం ఉంటూ వస్తున్నారు. అప్పట్లో అమెరికాకు వెళ్లిన నిమ్మరసంతోనే సరిపెట్టుకున్నారు. ఇప్పటికీ నవరాత్రుల్లో కేవలం నిమ్మ రసంతో ఉపవాసం ఉంటారు. తాజాగా ఈయన నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఢిల్లీ చిత్తరంజన్ పార్క్ వద్ద దుర్గాపూజలో భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నారు. 

అమ్మవారి దివ్యమంగళ విగ్రహానికి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి పూజలు నిర్వహించారు. మహా అష్టమి శుభ సందర్భంగా దుర్గా పూజ వేడుకల్లో ప్రధాన మంద్రి మోడీ భాగస్వామ్యమయ్యారు. బెంగాలీ సంస్కృతితో చిత్తరంజన్ పార్క్‌కు ఉన్న బలమైన అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.

ఈ వేడుకలు సమాజంలో ఐక్యత, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మహా అష్టమి సందర్భంగా ప్రజలను ఆశీర్వదించాలని దుర్గామాతను ప్రార్థించారు. నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఈ సారి 10 రోజులు వచ్చాయి. చవితి రెండు రోజలు రావడంతో నవరాత్రుల్లో ఒక రాత్రి పెరిగింది. ఈ రోజు మహార్నవమి.. రేపు విజయ దశమి. ఈ సందర్బంగా దేశ ప్రజలే కాకుండా ప్రపంచ ప్రజలు ఎలాంటి యుద్ధ భయాలు లేకుండా  దేశ ప్రజలు చల్లగా కలకాలం సుఖంగా జీవించాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుకున్నట్టు ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. రీసెంట్ గా ప్రధాన మంత్రిగా 11 యేళ్ల 4 నెలల పరిపాలన పూర్తి చేసుకున్నారు. తొలి ప్రధాని పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత అత్యధిక కాలం కంటిన్యూగా ప్రధాన మంత్రిగా ఎలక్ట్ అయిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. త్వరలో ఎలక్టెడ్ ప్రధాని నెహ్రూ రికార్డును బద్ధలు కొట్టే అవకాశాలున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

pm narendra modi durga poojapm modi poojaPrime Minister Narendra modipm modi worshippm modi puja darshan

