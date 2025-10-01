PM Modi Pooja: దుర్గామాతకు ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక పూజలు..

PM Narendra Modi Pooja: దేశంతో పాటు ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసిస్తున్న గ్లోబల్ లీడర్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా నవరాత్రుల పూజలు నిర్వహించారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాని కాక ముందే నుంచే ప్రతి యేటా నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం ఉంటూ వస్తున్నారు. అప్పట్లో అమెరికాకు వెళ్లిన నిమ్మరసంతోనే సరిపెట్టుకున్నారు. ఇప్పటికీ నవరాత్రుల్లో కేవలం నిమ్మ రసంతో ఉపవాసం ఉంటారు. తాజాగా ఈయన నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఢిల్లీ చిత్తరంజన్ పార్క్ వద్ద దుర్గాపూజలో భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్నారు.
అమ్మవారి దివ్యమంగళ విగ్రహానికి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి పూజలు నిర్వహించారు. మహా అష్టమి శుభ సందర్భంగా దుర్గా పూజ వేడుకల్లో ప్రధాన మంద్రి మోడీ భాగస్వామ్యమయ్యారు. బెంగాలీ సంస్కృతితో చిత్తరంజన్ పార్క్కు ఉన్న బలమైన అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
ఈ వేడుకలు సమాజంలో ఐక్యత, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. మహా అష్టమి సందర్భంగా ప్రజలను ఆశీర్వదించాలని దుర్గామాతను ప్రార్థించారు. నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఈ సారి 10 రోజులు వచ్చాయి. చవితి రెండు రోజలు రావడంతో నవరాత్రుల్లో ఒక రాత్రి పెరిగింది. ఈ రోజు మహార్నవమి.. రేపు విజయ దశమి. ఈ సందర్బంగా దేశ ప్రజలే కాకుండా ప్రపంచ ప్రజలు ఎలాంటి యుద్ధ భయాలు లేకుండా దేశ ప్రజలు చల్లగా కలకాలం సుఖంగా జీవించాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుకున్నట్టు ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. రీసెంట్ గా ప్రధాన మంత్రిగా 11 యేళ్ల 4 నెలల పరిపాలన పూర్తి చేసుకున్నారు. తొలి ప్రధాని పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత అత్యధిక కాలం కంటిన్యూగా ప్రధాన మంత్రిగా ఎలక్ట్ అయిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. త్వరలో ఎలక్టెడ్ ప్రధాని నెహ్రూ రికార్డును బద్ధలు కొట్టే అవకాశాలున్నాయి.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.