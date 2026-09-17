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ప్రధాన మంత్రికి రక్షణ కవచంలా ఉండే SPG కమాండోల నెలవారీ జీతం ఎంతో తెలుసా.. !

PM Modi SPG Commando Salary: భారత్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం.  ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది ప్రజల చేత ఎన్నుకున్న నేత ఇక్కడ ప్రధాని మంత్రిగా ఉన్నారు.దాదాపు 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశంలో 90 కోట్ల మందికి ఓటర్లు ప్రధానిని ఓటు హక్కుతో ఈ పీఠంపై కూర్చోబెట్టారు.వీళ్లు ఎన్నుకున్న నేత ప్రధాని. అలాంటి కీలకమైన ప్రధానికి సెక్యూరిటీ అత్యంత కీలకమైనది. ప్రధానిని ను కంటి రెప్పలా కాపాడే  SPG కమాండోలకు నెలవారీ జీతం ఎంత ఉంటుంది. వారి జీతా భత్యాలను ఎవరు చెల్లిస్తారనే విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 05:23 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:25 AM IST
ప్రధాన మంత్రికి రక్షణ కవచంలా ఉండే SPG కమాండోల నెలవారీ జీతం ఎంతో తెలుసా.. !
Image Credit: SPG Comando Salary(File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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