/ప్రధాన మంత్రికి రక్షణ కవచంలా ఉండే SPG కమాండోల నెలవారీ జీతం ఎంతో తెలుసా.. !

Prime Minister Modi SPG Commando Salary: స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (SPG) అనేది భారత దేశ అత్యున్నత పదవి అయిన ప్రధాన మంత్రిని ప్రతి నిత్యం కాపాడే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ. 1988లో అప్పటి రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం పార్లమెంట చట్టం ద్వారా ఏర్పాటైన SPG ప్రధానమంత్రికి భద్రతను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటుంది. ఎస్పీజీ అంటే స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ కు సంబంధించిన కమెండోల గ్రూపు.
ప్రధానికి మూడెంచల భద్రతా వలయం..
SPG కమాండోలు అప్ గ్రేడెడ్ ఆయుధాలను కలిగి ఉంటారు. ప్రధాని రక్షణ కోసం 3 లేయర్స్లో ఉంటారు. వీళ్లు ఎల్లపుడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు ధరిస్తూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ ఉంటారు. ప్రధాన మంత్రి వెంట వెళ్లేటప్పుడు ముదురు సన్ గ్లాసెస్ ధరిస్తారు. అంతేకాదు ప్రత్యర్ధులు వీళ్ల ముఖంలో ఎలాంటి ముఖ కవళికలను కనిపించకుండా గంభీరంగా ఉండటంలో వీళ్లు శిక్షణ పొందుతారు.
కనీస విద్యార్హత..
SPG కమాండోలు ఉపయోగించే ఆయుధాలలో FN P90 మెషిన్ గన్స్, FN హెర్స్టాల్ F2000 రైఫిల్స్, గ్లాక్ 17 ఆటోమేటిక్ పిస్టల్స్ ఉంటాయి. SPG కమాండో కావడానికి, మీరు తప్పనిసరిగా గుర్తింపు పొందిన విద్యా సంస్థ నుండి కనీసం గ్రాడ్యుయేట్ (డిగ్రీ) పూర్తి చేసి ఉండాలి.
SPGలో ఛాన్స్ అంత ఈజీగా రాదు..
IPS, CRPF, CISF లేదా ITBP వంటి బలగాల్లో చేరిన తర్వాత అందులో సుశిక్షితులైన వారిని SPGలో ఛాన్స్ కల్పిస్తారు. అందులో అన్ని రకాలుగా శిక్షణ పొందిన తర్వాత ప్రధాన మంత్రి భద్రతా విభాగంలో తీసుకుంటారు. భారత దేశంలో, SPG కమాండో యొక్క నెలవారీ జీతం రూ. 84,236 నుండి రూ.2,39,457 వరకు ఉంటుంది. ఒక SPG భద్రతా అధికారి యేడాది రూ. 13.2 లక్షల వరకు జీతభత్యాలు ఇతరత్రా అలవెన్సులుంటాయి.
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