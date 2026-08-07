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జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సందేశం..

PM Narendra Modi Spl video on handloom Day:  భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ మరోసారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ రోజు  జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని దేశ ప్రజలకు ప్రత్యేక సందేశాన్ని ఇచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:05 PM IST
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సందేశం..
Image Credit: PM Narendra Modi (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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