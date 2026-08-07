/జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక సందేశం..

PM Special Video: దేశ ప్రజలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. విద్యార్ధుల ఉద్యం ఎపుడైతే మొదలందో అప్పటి నుంచి ప్రధాని మోడీ.. ప్రముఖ సోషల్ మీడియా యాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన మనుసులోని భావాలను పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా నేషనల్ హాండ్లూమ్ డే సందర్భంగా స్వదేశీ ఉద్యమ స్పూర్తిని గుర్తుచేస్తూ చేనేత ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి చేనేత కార్మికులకు అండగా నిలవాలని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పిలుపునిచ్చారు.
1905 ఆగస్టు 7న స్వదేశీ ఉద్యమం ప్రారంభమైందని గుర్తుచేసిన ప్రధాని మోడీ.. అదే ఉద్యమం ఆత్మనిర్భర్ భారత్కు పునాదులు వేసిందన్నారు. బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా దేశ ప్రజలంతా స్వదేశీ వస్తువుల్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి మద్దతు ఇచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్బంగా గుర్తు చేశారు.
ప్రధాని ఇన్స్టాగ్రామ్ సందేశాలు..
ఇటీవల, స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని యువత ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నట్లే అదే స్థాయిలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని ప్రధాని మోడీ పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని లక్షలాది మంది నేత కార్మికుల కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలంటే ప్రతీ ఒక్కరు కనీసం ఒక చేనేత వస్త్రాన్ని కొనుగోలు చేయాలని కోరారు.
చేనేత వస్త్రాలు, ఉత్పత్తుల్ని కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, వాటి వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. దీని ద్వారా చేనేత కార్మికులు ప్రతిభ, నైపుణ్యం, సంప్రదాయ చేనేత కళ ప్రపంచానికి తెలుస్తుందని చెప్పారు. చేనేత ఉత్పత్తుల్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావడంతో పాటు ఆత్మనిర్భర భారత్ లక్ష్యం సాధ్యమవుతుందన్నారు ప్రధాని మోడీ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
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