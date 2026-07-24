Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /అర్ధరాత్రి ప్రధాని మోడీ సందేశం.. పేపర్ లీక్ లపై కేంద్రం కఠిన చట్టం..

అర్ధరాత్రి ప్రధాని మోడీ సందేశం.. పేపర్ లీక్ లపై కేంద్రం కఠిన చట్టం..

PM Modi Special Message to Nation: ప్రస్తుతం దేశ రాజధానిలోని యువత  నీట్ పేపర్ అంశంపై రగిలిపోతుంది. నీట్ పేపర్ లీకుకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి  ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఢిల్లీలో  కదం తొక్కింది. మరోవైపు ఈ అంశంపై ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ అర్ధరాత్రి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 01:41 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:50 AM IST
అర్ధరాత్రి ప్రధాని మోడీ సందేశం.. పేపర్ లీక్ లపై కేంద్రం కఠిన చట్టం..
Image Credit: PM Narendra Modi (PM X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sonam Wangchuk: ఆమరణ నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్..
Sonam Wangchuk7:47 PM IST
2
HBD KTR7:45 PM IST
3
Andhra pradesh news5:52 PM IST
4
telangana newsJul 23
5
AP Cabinet MeetingJul 23