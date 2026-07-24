/అర్ధరాత్రి ప్రధాని మోడీ సందేశం.. పేపర్ లీక్ లపై కేంద్రం కఠిన చట్టం..

Central Government Will Introduced New Bill: పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో నీట్ పేపర్ లీకుకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ కేంద్రం వచ్చే వారం పార్లమెంట్లో కొత్త బిల్లు తీసుకురాబోతున్నట్టు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ జాతికి తెలిపారు. నేడు క్యాబినేట్ సమావేశమై ఈ అంశమై చర్చించనట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అన్ని వర్గాలతో చర్చించి బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు పేపర్ లీకులపై మరిన్ని కఠిన చర్యలుంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా గురువారం అర్ధరాత్రి ఓ వీడియోను దేశ ప్రజలను ఉద్దేశిస్తూ విడుదల చేయడం అసాధారణమనే చెప్పాలి.
ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు..
అపుడెపుడో నోట్ల రద్దు..రైతుల చట్టాల రద్దుల..పుల్వామా ఎటాక్.. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో ప్రధాని ఇలా జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరిగింది. ఇపుడు దేశ వ్యాప్తంగా నీట్ పేపర్ లీక్ కారణంగా ఎంతో మంది అమాయక విద్యార్ధుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారింది. ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న ప్రభుత్వంలోని కొంత మంది అధికారులు లంచాలకు అలవాటు పడి లక్షలాది విద్యార్ధుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడుకున్నారు. మరోవైపు విద్యార్ధులు విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకూదనే మళ్లీ నీట్ ఎగ్జామ్ పెట్టిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. పేపర్ లీక్ అనేది మాములు విషయం కాదు. లక్షలాది కుటుంబాల విద్యార్ధులు, వారి తల్లిదండ్రులను తీవ్రంగా బాధ పెట్టింది. మేము రెండు నెలలుగా ఈ పేపర్ లీకు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలుకు ఉపక్రమించాము. త్వరలో దీనికి ప్రత్యేకంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి వారిని కఠినంగా శిక్షించనున్నట్టు తెలిపారు.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
కొత్తగా కఠినమైన బిల్లును తీసుకురాబోతున్న కేంద్రం..
ఇప్పటికే నీట్ పేపర్ లీకు చేసిన వారిపై ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి జైలులో పెట్టిందన్నారు. అంతేకాదు వారు బెయిల్ పై విడుదల కాకుండా కఠిన చట్టాలను వాళ్లపై పెట్టినట్టు చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో తీసుకురానున్న బిల్లులో అందులో పేపర్ లీకు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా కఠిన చట్టాలు ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా పేపర్ తయారీ నుంచి దాన్ని ప్రింట్ చేసే వరకు ప్రతిదశలో నిఘా ఉంటుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా పేపర్ తయారు చేసే ఆచార్యుల నుంచి పేపర్ ప్రింటింగ్ చేసే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచే ఈ లికులు బయటకు వస్తున్నాయి. కేంద్రం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా.. ఈ లికులను ఆపలేకపోతుంది. మరోవైపు పంజాబ్ లోని ఆప్ ప్రభుత్వం ఏలుబడిలో ఉన్న వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించిన పరీక్ష పేపర్ లీకులు అయినా.. మరో రాష్ట్రంలో పేపర్ లీకులపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఎందుకు మౌనంగా ఉందని మరికొంత మంది నెటిజన్స్ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని నెటిజన్స్ను ఏకి పారేస్తున్నారు. ఎక్కడా పేపన్ లీకైన ఒక రకమైన స్పందన ఎందుకు ఉండటం లేదనే అంశం ఈ సందర్బంగా చర్చకు వచ్చింది. మరోవైపు గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తోన్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ తన దీక్షను విరమిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.