Ahmedabad Plane Crash : విమాన ప్రమాద స్థలాన్ని సందర్శించిన ప్రధాని మోడీ..

PM Narendra Modi: నిన్న జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో బయటపడిన ఒకే ఒక్కడిని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ పరామర్శించారు. మృత్యుంజయుడిగా నిలిచిన అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిని ప్రధాని స్వయంగా అక్కడ డాక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిన్న అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్ కు బయలు దేరిన బోయింగ్ ఎయిర్ ఇండియా విమానం (Air India) టేకాఫ్ అయిన కొన్ని నిమిషాలకు ఒక్క కుప్పకూలింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న 238 ప్రయాణికులతో పాటు 12 మంది విమానయాన సిబ్బంది ఉన్నారు. అందులో కేవలం ఒకే ఒక్క ప్రయాణికుడు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడటం విశేషం. ఈ ప్రమాదంపై దేశ వ్యాప్తంగా అందరు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాన మంత్రి కూడా ఈ ప్రమాదం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు ప్రమాద బాధితులకు ఒక్కొక్కరికి రూ. కోటి చొప్పున కేంద్రం పరిహారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.

కాసేటికి క్రితమే అహ్మదాబాద్ చేరుకున్న ప్రధాని మోడీ ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ప్రమాద వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అక్కడ నుంచి అహ్మదాబాద్ సివిల్ హాస్పిటల్ కు వెళ్లారు. అక్కడ ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని ప్రధాన మోడీ పరామర్శించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వెంట గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి భూపేంద్ర పటేల్ తో పాటు ఆ రాష్ట్ర హోం మినిష్టర్ తో పాటు కేంద్ర పౌరవిమానాయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఉన్నారు.

మరోవైపు ఈ ఘటన జరిగిన స్థలాన్ని ఎయిరిండియా సీఈవో క్యాంప్ బెల్ విల్సన్ కూడా ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ పరిస్థితులను వివరించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. ఈ ఘటనలో బ్రిటన్ పౌరులు కూడా మరణించడంతో ఆ దేశానికి చెందిన హై కమిషనర్ అధికారులు కూడా అహ్మదాబాద్ చేరుకొని పరిస్థితిపై ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రమాద ఘటన స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక పోలీసు కుక్కల సాయంతో శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న మృత దేహాలను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో గుజరాత్ మాజీ సీఎం విజయ్ రూపానీ మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో 169 మంది భారతీయులున్నారు. 53 మంది బ్రిటిష్ పౌరులు.. పలువురు విదేశీలున్నారు.

