PM Modi in Mizoram: ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తోన్న ప్రధాని.. మిజోరాం రైల్వే లైన్ ప్రారంభించిన మోడీ..

PM Modi to Inaugurate Mizorams First Railway Line: దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి దాదాపు 78 యేళ్లు పూర్తవుతోంది. దాదాపు 60 యేళ్లు కాంగ్రెస్ పార్టీనే దేశాన్ని పరిపాలించింది. కానీ దేశ భద్రతకు కీలకమైన ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్దిని పట్టించుకోలేదు. ప్రధాని మోడీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పలు రాష్ట్రాలకు రైల్వే లైన్స్ ను నిర్మించి పరుగులు పెట్టిస్తోంది. తాజాగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత మిజోరాంలో బైరాబి-సైరాంగ్ రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్టును ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు. అనంతరం మణిపూర్లోని చురచంద్పూర్ పీస్ గ్రౌండ్ లో రూ.7,300 కోట్ల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అదే సమయంలో, మెయితీలు ఎక్కువగా ఉన్న ఇంఫాల్లో ప్రధాని రూ.1,200 కోట్ల మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు. 2023లో మణిపూర్ లో రెండు జాతుల మధ్య ఘర్షణ మొదలైన తర్వాత ప్రధాని మణిపూర్లో అడుగుపెడుతుండడం ఇదే తొలిసారి. ప్రధాని మోడీ మణిపూర్ వెళ్లకపోవడంపై ప్రతిపక్షాలు నిరంతరం విమర్శలు చేస్తున్న సమయంలో కీలకమైన బిహార్ ఎన్నికల దగ్గర పడుతున్న వేళ ఈ పర్యటన జరగుతూ ఉండటం విశేషం. కుకీ, మెయిటీ వర్గాల మధ్య రెండేళ్ల క్రితం మణిపూర్లో హింస చెలరేగింది. ఈ హింసాత్మక ఘర్షణలో 260మందికి పైగా మరణించగా, వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.
కాగా ప్రధాన మంత్రి పర్యటనలో చురాచాంద్పూర్, ఇంఫాల్ ఘర్షణల్లో నిరాశ్రయులైన ప్రజలతో మోడీ సమావేశం కానున్నారు. పర్యటనలో రెండు ర్యాలీల్లో ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. మణిపూర్ సమగ్ర, సుస్థిర అభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఆయన కార్యాలయం స్పష్టం చేసింది.
ప్రధాని పర్యటన సందర్భంగా ఇంఫాల్, చురచంద్పూర్లలో భద్రతా ఏర్పాట్లు భద్రతా దళాలు కట్టుదిట్టం చేశారు. మణిపూర్ తరువాత ప్రధాని మోడీ అసోం చేరుకుంటారు. అక్కడ రెండు రోజులు పర్యటిస్తారు. అసోంలో రూ.19,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు. ప్రముఖ గాయకుడు 'భారతరత్న భూపేన్ హజారికా' ను గౌరవించేందుకు రూ.100 స్మారక నాణెం విడుదల చేస్తారు. ఈ వేడుకల్లో 1200 మంది కళాకారులు హజారికాకు సంబంధించిన 14 పాటలను పాడతారు.
ప్రధాని శనివారం సాయంత్రం 4.20 గంటలకు ఇక్కడికి చేరుకుని సాయంత్రం 5.15 గంటలకు హజారికా జన్మ శతాబ్ది వేడుకల సమావేశంలో పాల్గొంటారని అధికారులు తెలిపారు. రాత్రి అక్కడే బస చేసి రేపు దరాంగ్ జిల్లాలోని మంగళ్డోయ్కు బయలుదేరి వెళ్తారు, అక్కడ ఉదయం దరాంగ్ మెడికల్ కాలేజీతో పాటు నర్సింగ్, GNM స్కూల్కు శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా అస్సాంలోని కామ్రూప్, దరాంగ్ జిల్లాలను, మేఘాలయలోని రి భోయ్ను అనుసంధానించే 7,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న నరేంగి-కురువా వంతెన, గౌహతి రింగ్ రోడ్ ప్రాజెక్టుకు కూడా శంకుస్థాపన చేస్తారు.
గోలాఘాట్ జిల్లాలోని నుమాలిఘర్ రిఫైనరీకి బయలుదేరి, రూ. 5,000 కోట్లకుపైగా వెదురు ఆధారిత ఇథనాల్ ప్లాంట్ ప్రారంభిస్తారు. రూ. 7 వేల కోట్లకుపైగా విలువైన పెట్రో ఫ్లూయిడైజ్డ్ కాటలిటిక్ క్రాకర్ యూనిట్కు శంకుస్థాపన చేస్తారని అధికారులు తెలిపారు.
