Private School Fees Bill: ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులకు బ్రేక్..కీలక బిల్లుకు అసెంబ్లీలో ఆమోదం..తల్లిదండ్రులకు ఊరట!

Tamil Nadu Private School Fees Bill: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రభుత్వం సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:20 PM IST

Private School Fees Bill: ప్రైవేట్ స్కూల్ ఫీజులకు బ్రేక్..కీలక బిల్లుకు అసెంబ్లీలో ఆమోదం..తల్లిదండ్రులకు ఊరట!

Tamil Nadu Private School Fees Bill: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ ప్రభుత్వం సామాన్యులకు భారీ ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజుల దోపిడీకి అడ్డుకట్ట వేస్తూ రూపొందించిన 'ఫీజుల నియంత్రణ బిల్లు'కు అసెంబ్లీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలు ఏకపక్షంగా ఫీజులు పెంచకుండా అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకువచ్చారు. దీనివల్ల మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలపై విద్యాభారం తగ్గనుంది.

ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజులు నియంత్రణ కోసం ఏడుగురు సభ్యులతో శక్తివంతమైన కమిటీ వేశారు. ఫీజుల నిర్ణయం, పర్యవేక్షణ కోసం ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో సభ్యులుగా రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి (ఛైర్మన్), పాఠశాల విద్య డైరెక్టర్, పిడబ్ల్యుడి (PWD) జాయింట్ చీఫ్ ఇంజనీర్, పాఠశాల విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి, రాష్ట్ర తల్లిదండ్రుల-ఉపాధ్యాయ సంఘం ప్రతినిధి, ప్రైవేట్ పాఠశాలల ప్రతినిధి, ప్రాథమిక విద్యా విభాగ ప్రతినిధి

చట్టంలోని కీలక నిబంధనలు..
పాఠశాలలు తమ ఇష్టానుసారంగా ఫీజులను పెంచడానికి వీలుండదు. కమిటీ నిర్ణయించిన ఫీజులనే వసూలు చేయాలి. కమిటీ ఒకసారి ఫీజును ఖరారు చేస్తే, అది వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు అమల్లో ఉంటుంది. ఆ లోపు ఫీజు మార్చడానికి వీలుండదు. రాష్ట్రంలోని అన్ని గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఈ చట్టం పరిధిలోకి వస్తాయి.

ఎన్నికల వేళ రాజకీయ ప్రాధాన్యత..
తమిళనాడులో త్వరలో ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిర్ణయం అధికార పార్టీకి మైలేజ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫీజుల అంశం రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్య. దీనిపై చట్టబద్ధమైన నియంత్రణ తీసుకురావడం పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ బిల్లుకు గవర్నర్ ఆమోదం లభించిన వెంటనే, అమలు తేదీపై విద్యాశాఖ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. దీనితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త ఫీజుల విధానం అమల్లోకి వస్తుంది.

Also Read; Telangana DA Hike: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు అలర్ట్..విధులకు డుమ్మా కొడితే ఉద్యోగం గోవిందా! రూల్స్ మార్చిన సర్కార్!

ALso Read; Jiohotstar 79 Plan: జియో వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ.79కే అతితక్కువ రీఛార్జ్ ప్లాన్..ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా!

 

