Air Water: గాలిలో తేమతో నీటిని తయారు చేసే యంత్రం.. ఆశ్చర్యపోకండి ఇది నిజమే..

Water From Air Moisture Telugu News: వాతావరణం లో ఉన్న గాలిలోని తేమను వినియోగించి నీరు తయారు చేయవచ్చన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆలోచన ఇప్పుడు శాస్త్రీయంగా సహకారమైంది.. గత ఏడాది రసాయన శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి పొందిన ప్రొఫెసర్ ఓమార్ యాఘీ అభివృద్ధి ఓ యంత్రం ఇప్పుడు గాల్లో నుంచి నీరును తీస్తోంది. వినూత్న సాంకేతికతతో రూపొందించిన యంత్రాన్ని వినియోగించి పొడి గాలి నుంచి రోజుకు 1000 లీటర్లకు పైగా స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చని ఆయన చెబుతున్నారు. అయితే ఈ యంత్రానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? దీనిని ఎలా రూపొందించారో? ఇది ఎలా పని చేస్తుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
2020 సంవత్సరంలో అక్టోబర్ నెలలో డ్యానిష్ విండ్ ఎనర్జీ సంస్థ వెష్టాస్ ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన సమయంలో.. విండ్ టర్బైన్ల ద్వారా గాలిలోని తేమను పీల్చుకొని తాగునీటిని తయారు చేయవచ్చని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వారికి సూచించారు.. అప్పట్లో చాలామంది దీనిపై హేళన కూడా చేశారు. కొన్ని రోజులపాటు ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ కూడా జరిగింది. కానీ నేడు రెటిక్యులర్ కెమిస్ట్రీ అనే అద్భుతమైన శాస్త్రం ద్వారా అది సాధ్యమని ప్రొఫెసర్ ఒమర్ యాఘీ నిరూపించారు.
ప్రొఫెసర్ ఒమర్ ఇటీవల స్థాపించిన అటోకో అనే సంస్థ మెటల్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అనే మాలిక్యులర్ స్పాంజీలను తయారు చేసింది. ఇవి గాలిలోని నీటిని సేకరించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించినట్లు తేలింది. ముఖ్యంగా ఇవి గాల్లోని నీటి అణువులతో పాటు కార్బన్ ను అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో బంధిస్తాయి. సాధారణంగా గాలిలోని నీటిని తీయడం కాస్త కష్టంతో పాటు విద్యుత్ ఉపయోగం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. ఈ కొత్త ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో భాగంగా ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియ ద్వారా రసాయన ఆకర్షణతో నీటిని సేకరిస్తారు.
Also Read: Maoist Ganapathi: మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత గణపతి ఆచూకీ లభ్యం.. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు.. ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా?
ఈ యంత్రం ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉండే 20 శాతం కంటే తక్కువ తేమ ఉన్న గాలి నుంచి కూడా నీటిని సేకరించగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఈ యంత్రానికి విద్యుత్ గ్రిడ్ లేత పైపుల సహాయం అవసరం లేదు. కేవలం సూర్యరశ్మి ద్వారా వచ్చి వేడిని ఉపయోగించుకొని ఎంతో సులభంగా పనిచేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటి కష్టాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గాలిలో నుంచి నీటిని ఉత్పత్తి చేసే ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే గేమ్ చేంజర్గా మారుతుంది. గాలిలో ఉన్న నీటి పరిమాణం ప్రపంచంలోని అన్ని నదులలోని నీటి కంటే ఆరు రేట్లు ఎక్కువ.. ఇప్పటికే భారతదేశానికి చెందిన కొన్ని క్లింటెక్ సంస్థలు ప్రత్యేకమైన పరిశోధనలు చేస్తున్నాయి.
Also Read: Maoist Ganapathi: మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత గణపతి ఆచూకీ లభ్యం.. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు.. ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి