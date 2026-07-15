Agroha Dham: ఎస్సెల్ గ్రూపు చైర్మన్ నంద కిశోర్ గోయెంకా అతి పురాతనమైన అగ్రోహా ధామ్ నిర్మాణంలో, దాని అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించారు. సమాజ సేవకులు, వైశ్య సమాజ సంరక్షకులు నంద కిషోర్ గోయెంకా 96 ఏళ్ల వయస్సులో మరణించగా.. ఆయన అంత్యక్రియలు ఆయన పునఃనిర్మించిన ఆగ్రోహ ధామ్లోనే జరిగాయి. ఆయన మరణంతో కుటుంబసభ్యులు, అభిమానులు తీవ్ర శోకంలో మునిగారు. ఏ పవిత్రమైన అగ్రోహా ధామ్ను ఆయన తన చేతులతో తీర్చిదిద్దారో.. అదే పవిత్ర క్షేత్రంలోనే ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించి.. పంచభూతాల్లో విలీనం చేయనున్నారు.
అగ్రోహా ధామ్ అభివృద్ధిలో నంద కిషోర్ గోయెంకా పాత్ర
వైశ్య సమాజ నాయకుడు, గోయెంకా కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన బజరంగ్ దాస్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ.. 'నంద కిషోర్ గోయెంకా అగ్రోహా ధామ్ ప్రధాన వ్యవస్థాపకులలో ఒకరు. ఆయన హర్యానా రాష్ట్రంలోని హిసార్తో పాటు అనేక సామాజిక, ధార్మిక సంస్థల అభివృద్ధికి చారిత్రాత్మక సహకారాన్ని అందించారు' అని తెలిపారు. 'నంద కిశోర్ దూరదృష్టి, అంకితభావంతోనే అగ్రోహా ధామ్ దేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు, గౌరవాన్ని పొందింది. హిసార్లో విద్యా, సామాజిక రంగాల అభివృద్ధికి ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు. 'శ్రీ దేవి భవన్ మందిర్ గౌశాల ట్రస్ట్' సంరక్షకులుగా, 'శ్రీ వైష్ణవ్ అగ్రసేన్ గౌశాల' అధ్యక్షులుగా, సంరక్షకులుగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు' అని భజరంగ్ దాస్ గార్గ్ వివరించారు.
అగ్రోహా ధామ్ చరిత్ర
మహారాజ అగ్రసేన్ తన రాజధానిగా చేసుకున్న అగ్రోహా నగరం ప్రాచీన కాలం నుంచి వ్యాపారానికి, సంపదకు కేంద్రంగా ఉండేది.
క్రీ.శ. 1194: మహమ్మద్ ఘోరీ దాడి తర్వాత అగ్రోహా ధామ్ పూర్తిగా పాడైపోయింది.
క్రీ.శ. 1907-1908: అగ్రోహాకు చేరుకున్న సంత్ బ్రహ్మానంద్ బ్రహ్మచారి ప్రేరణతో అగర్వాల్ సమాజం 'అగర్వాల్ దర్బార్'ను స్థాపించి దీని పునర్నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది.
క్రీ.శ. 1976: అఖిల భారత అగర్వాల్ ప్రతినిధి సమ్మేళనంలో అగ్రోహా పునరుద్ధరణ తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు.
ఆలయ సముదాయం ప్రత్యేకతలు
హర్యానాలోని హిసార్లో ఉన్న అగ్రోహా ధామ్ నిర్మాణం 1976లో ప్రారంభమై 1984లో పూర్తయింది. దాదాపు 300 విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ భవ్య క్షేత్రం దేవి మహాలక్ష్మి, మహారాజ అగ్రసేన్లకు అంకితం చేశారు. ఇది దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నుంచి సుమారు 190 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
త్రికూట మందిరం
అగ్రోహా ధామ్ ప్రాంగణంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా మూడు శిఖరాలు కలిగిన త్రికూట మందిరం ఉంది. 180 అడుగుల ఎత్తున్న ఈ ప్రధాన ఆలయంలో మహాలక్ష్మి అమ్మవారి కొలువై ఉన్నారు. సరస్వతి, మహారాజ అగ్రసేన్, వైష్ణో దేవి గుహ, శివాలయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
శక్తి సరోవరం
ఆలయ ప్రాంగణం మధ్యలో 300-400 అడుగుల పరిమాణంలో ఒక భారీ 'శక్తి సరోవరం' ఉంది. దీని మధ్యలో క్షీరసాగర మథనాన్ని (సముద్ర మథనం) ప్రతిబింబించే అందమైన దృశ్యరూపం ఏర్పాటు చేశారు.
సామాజిక, వైద్య అభివృద్ధి
ఈ చారిత్రాత్మక నగరంలో సమాజ సేవకు పెద్దపీట వేశారు. ఇక్కడ ఒక పురాతన గోశాల, వైద్య పరిశోధన, విద్యకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచిన మహారాజ అగ్రసేన్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.