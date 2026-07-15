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చారిత్రక అగ్రోహా ధామ్‌లోనే నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు

Nand Kishore Goenka Final Fites In Agroha Dham: భారతదేశంలో ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త నంద కిశోర్‌ గోయెంకా తాను రూపశిల్పం దాల్చిన పవిత్ర ప్రాంతంలోనే అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. చారిత్రక ప్రదేశమైన అగ్రోహా ధామ్ విశిష్టతలు ఏమిటో తెలుసా? ఢిల్లీకి సమీపంలో కలిగిన ఈ చారిత్రక ప్రదేశంలో నంద కిశోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు ఎందుకు చేస్తున్నారో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 15, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:38 PM IST
చారిత్రక అగ్రోహా ధామ్‌లోనే నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు
Image Credit: Nand Kishore Goenka Last Rites (Google)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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చారిత్రక అగ్రోహా ధామ్‌లోనే నంద కిషోర్ గోయెంకా అంత్యక్రియలు
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