  • PT Usha: పరుగుల రాణి పీటీ ఉష కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఆమె భ‌ర్త‌ శ్రీనివాస‌న్ హఠాన్మరణం..!

PT Usha: పరుగుల రాణి పీటీ ఉష కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఆమె భ‌ర్త‌ శ్రీనివాస‌న్ హఠాన్మరణం..!

PT Usha: భారత ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ (ఐఓఏ) అధ్యక్షురాలు, రాజ్యసభ సభ్యురాలు పీటీ ఉష కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆమె భర్త వి శ్రీనివాసన్ క‌న్నుమూశారు. ఆయ‌న వ‌య‌సు 67 సంవ‌త్స‌రాలు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:35 PM IST

PT Usha: పరుగుల రాణి పీటీ ఉష కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఆమె భ‌ర్త‌ శ్రీనివాస‌న్ హఠాన్మరణం..!

Indian Sports Legend Pt Usha Husband V Srinivasan Died: రాజ్యసభ ఎంపీ, భారత ఒలింపిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉషా ఇంట విషాదం నెలకొంది. ఆమె భర్త, మాజీ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగి వి.శ్రీనివాస‌న్ గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయ‌న వ‌య‌సు 67 సంవ‌త్స‌రాలు.

కుటుంబ సభ్యులు వెల్ల‌డించిన వివ‌రాల మేర‌కు.. శుక్ర‌వారం తెల్ల‌వారుజామున శ్రీనివాస‌న్ త‌న తిక్కోడి పెరుమాళ్‌పురంలోని నివాసంలో ఒక్కసారిగా కుప్ప‌కూలిపోయారు. వెంట‌నే కుటుంబసభ్యులు ఆయ‌న్ను స‌మీపంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. వైద్యులు ప‌రీక్షించి అప్పటికే ఆయ‌న మృతి చెందిన‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో పీటీ ఉష ఢిల్లీలో ఉన్నారు. భర్త మరణంతో ఆమె హుటాహుటిన కేరళ బయల్దేరారు. ఈ విష‌యం తెలిసి ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా త‌మ సంతాపాన్ని తెలియ‌జేస్తున్నారు.

శ్రీనివాసన్ తుది శ్వాస విడిచారన్న విష‌యం తెలిసిన వెంట‌నే ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ.. పీటీ ఉషకు ఫోన్ చేసి ఆమెను పరామర్శించారు. కష్టకాలంలో ఆమెకు, ఆమె కుటుంబానికి దేవుడు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుతూ సంతాపం తెలియజేశారు.

శ్రీనివాసన్ CISFలో ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. పరుగుల రాణి, పయ్యోలి ఎక్స్‌ప్రెస్‌గా పేర్లున్న పీటీ ఉష.. 1991లో దగ్గరి బంధువైన శ్రీనివాసన్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు ఉజ్వల్ విఘ్నేష్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. మాజీ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ ఉద్యోగి అయిన శ్రీనివాస‌న్ నిరంత‌రం ఉష‌కు మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచారు. ఆమె క్రీడా, రాజ‌కీయ జీవితంలో నిరంత‌రం పక్క‌నే ఉండి ప్రోత్స‌హించేవారు. అంతేకాదు పీటీ ఉష నిర్వహించే ఉష అభివృద్ధిలో, యువ క్రీడాకారుల శిక్షణ, వనరుల ఏర్పాట్లలో శ్రీనివాసన్ క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు. పీటీ ఉష సాధించిన అంతర్జాతీయ పతకాల వెనుక శ్రీనివాసన్ ప్రోత్సాహం, మద్దతు అత్యంత కీలకంగా మారింది.పిటి ఉషను నిత్యం భుజం తట్టి మద్దతుగా నిలవడంతో నేడు ఆమె భారత దిగ్గజ అథ్లెట్‌గా మారారు. ఇకపోతే శ్రీనివాస్ మృతి పట్ల క్రీడాకారులు, మాజీ క్రీడా ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!  

Also Read: Virat Kohli Net Worth: విరాట్ కోహ్లీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసా? ఒక్క పోస్ట్ పెడితే కోట్లు అకౌంట్లో వచ్చి పడతాయి!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

pt ushaPT Usha Husband DiedPT Usha Husband V SrinivasanV Srinivasan DiedPT Usha Husband

