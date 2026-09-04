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ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లిప్తత.. నిధుల వినియోగంలో ఆ రాష్ట్రమే టాప్..

MP LADS funds: ప్రజలకోసం… ప్రజాసేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు… సమాజాభివృద్ధిలో వాళ్లది బాధ్యతాయుత పాత్ర. ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి ప్రయోజనకరమైన పనులు చేస్తారు. ఎక్కడ అభివృద్ధి జరిగినా వారి పాత్ర కీలకం. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పార్లమెంటుకు వెళ్లిన లోక్ సభ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులకు ప్రతియేటా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయిస్తుంది. కోట్లకు కోట్లు కేటాయించినప్పటికీ దేశంలో ఏరాష్ట్రంలో నిధులు సక్రమంగా వినియోగించారు. ఏ ప్రజాప్రతినిధి ఎంతమేర నిధులను వినియోగించారు. పైసాకూడా ఖర్చుపెట్టని ప్రజాప్రతినిధులు ఎవ్వరు? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:00 AM IST
ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లిప్తత.. నిధుల వినియోగంలో ఆ రాష్ట్రమే టాప్..
Image Credit: Parliament MP Lauds (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లిప్తత.. నిధుల వినియోగంలో ఆ రాష్ట్రమే టాప్..
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