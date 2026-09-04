/ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధుల నిర్లిప్తత.. నిధుల వినియోగంలో ఆ రాష్ట్రమే టాప్..

Parliament MP Lauds: లోక్ సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేపట్టేందుకు ఈ నిధులు వినియోగించాలి. పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ పరిధిలో రోడ్లు, తాగునీరు, ప్రజారోగ్యం, పారిశుద్ధ్యం వంటి మౌలికసదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎన్నికైన వారు నిజంగా ప్రజల అవసరాలను తీర్చుతున్నారా? ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులను ఏమేర ఖర్చుచేస్తున్నారు? ప్రజాప్రతినిధుల్లో బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది.
ప్రజలకోసం.. ప్రజలచేత.. ప్రజలకొరకు ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు… సమాజంలో అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత. ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత వాళ్లదే. అయితే వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ నిధులను వినియోగించడంలో చురుకైన పాత్రపోషిస్తున్నారు. మరికొందరు ప్రజాప్రతినిధులు పదవులను అనుభవిస్తున్నారేగానీ.. అభివృద్ధిని అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వం కోట్లకు కోట్ల రూపాయల నిధులను కేటాయించినా… పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టడం లేదని సర్కారు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఎంపీ లాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో నాగాలాండ్ ఫస్ట్..
కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటు లోకల్ ఏరియా డెవలప్ మెంట్ ఫండ్స్ కింద ప్రతి లోక్ సభ సభ్యుడికి ప్రతి సంవత్సరం రూ.5కోట్ల నిధులను కేటాయిస్తుంది. ప్రభుత్వ శాఖలతో సంబంధం లేకుండా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం ఈ నిధులను వెచ్చించాలని 1993 డిసెంబరులో ఎంపీలాడ్స్ పథకాన్నిఅప్పట్లో పీవీ హయాములో అమల్లోకి తెచ్చారు. అప్పటినుంచి లోక్ సభ నియోజకవర్గంలో ఉన్న జనాభా ప్రాతిపదికన సంవత్సరానికి రూ.10 కోట్లను కేటాయిస్తుంది. భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేటాయించిన ఎంపీలాడ్స్ నిధుల్లో 94.7 శాతం నిధులను వినియోగించిన నాగాలాండ్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 11.6 శాతం నిధులను వినియోగించిన ఢిల్లీ రాష్ట్రం చివరిస్థానంలో నిలిచింది. దాద్రా - నాగర్ హవేలి కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో పైసాకూడా ఖర్చుచేయని పరిస్థితి ఉందని ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
భారత ప్రధానిగా నరేంద్రమోడీ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 36 రాష్ట్రాల ఎంపీలకు 11వేల 681 కోట్లు విడుదల చేశారు. కేటాయించిన మొత్తంలో 3 వేల 964 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు. దేశంలో ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగాన్ని పరిశీలిస్తే..ఉత్తర భారతదేశంలో లోక్ సభ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రజావసరాలకు, మౌలికసదుపాయాల కల్పన కోసం నిధులను విరివిగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. దక్షిణ భారత దేశంలో ప్రజాప్రతినిధులు సమాజాభివృద్ధిపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. కొంతమంది ఎంపీలు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు సాధించి, లోక్ సభ నియోజకవర్గ ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిశీలిస్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ప్రజా ప్రనిధులు పదవులను అనుభవించడమే తప్ప ప్రజావసరాలు తమకేమీ పట్టవనే రీతిలో వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. లోక్ సభకు, రాజ్యసభకు ఎన్నికైన వారిలో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులను సాధించేందుకు కనీస ప్రయత్నం చేయలేదని ప్రభుత్వ గణాంకాలే చెబుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన నరసాపురంకు చెందిన లోక్ సభ ఎంపీ భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి ప్రతిపాదనలు అందలేదని సమాచారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 554 కోట్లను కేటాయిస్తే.. 127 కోట్ల రూపాయల నిధులను మాత్రమే ఖర్చుచేశారు.
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనుంచి ఎన్నికైన రాజ్యసభ సభ్యుడు మేడా రఘునాథరెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వంనుంచి నిధుల సాధనలో ముందున్నారు. 14కోట్ల 70 లక్షలను కేటాయిస్తే 8కోట్ల 13 లక్షల 90వేల రూపాయల నిధులను సాధించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచారు.
చిత్తూరు లోక్ సభ సభ్యులు దగ్గుమళ్ల ప్రసాదరావు 7 కోట్ల 63లక్షల41వేల రూపాయల నిధులతో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. నెల్లూరు లోక్ సభ సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర రెడ్డి 7 కోట్ల 36 లక్షల 10వేల రూపాయ నిధులను వినియోగించి మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.
తెలంగాణనుంచి ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధుల సాధనలో వెనుకబడ్డారని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. లోక్ సభ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులు అభివృద్ధిని విస్మరించి అధ్వాన పనితీరులో పోటీ పడుతున్నారు. రెండేండ్లలో ఎంపీ ల్యాడ్స్ కింద మంజూరైన నిధుల వినియోగాన్ని విస్మరించారు.2024 నుంచి తెలంగాణకు 394 కోట్ల రూపాయలను కేటాయిస్తే ప్రజాప్రతి నిధులు 94 కోట్ల రూపాయలను మాత్రమే ఖర్చుచేశారు.
లోక్ సభ నియోజవర్గంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎంపీలాడ్స్...
లోక్సభ సభ్యులుగా ఎన్నికై రెండేళ్లు పూర్తవుతున్నా తెలంగాణకు చెందిన పలువురు ఎంపీలు తమ నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధులను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించు కోలేకపోతున్నారు. కేంద్రం ఒక్కో ఎంపీకి ఏడాదికి రూ.5 కోట్ల చొప్పున కేటాయిస్తుండగా.. రాష్ట్రంలోని ఆరుగురు ఎంపీలు రెండేళ్లలో తమకు అందిన నిధుల్లో 10 శాతాన్ని కూడా ఖర్చు చేయలేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధుల సగటు వినియోగం 75 శాతంగా ఉండగా.. తెలంగాణలో మాత్రం ఇది కేవలం 23 శాతంగా నమోదైంది.
ఎంపీ ల్యాడ్స్ వినియోగంలో ధర్మపురి అరవింద్ ముందు వరస..
ఎంపీ ల్యాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ముందున్నారు. గత రెండేళ్లలో తనకు కేటాయించిన రూ.28 కోట్లలో 56 శాతం నిధులను ఆయన వినియోగించినట్లు డేటా చెబుతోంది. మహబూబాబాద్ ఎంపీ బలరాం నాయక్ 49 శాతం, బీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర 48 శాతం నిధులను ఖర్చు చేసినట్లు నమోదైంది. మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్కు అత్యధికంగా రూ.32 కోట్ల నిధులు కేటాయించగా.. అందులో రూ.3.47 కోట్లు మాత్రమే వినియోగించినట్లు డ్యాష్బోర్డ్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
లోక్ సభ నియోజవర్గంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఎంపీలాడ్స్..
ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంలో ప్రజాప్రతినిధుల పనితీరు అధ్వాన్నంగా ఉందని ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ అనే స్వతంత్ర ప్రజా ప్రయోజన డేటా సంచలనంగా మారింది. ఎంపీలాడ్స్ నిధుల వినియోగంపై కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ స్పందించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా కేటాయిస్తున్న ఎంపీ లాడ్స్ నిధులను వినియోగించుకోవడంలో పార్లమెంట్ సభ్యులు పూర్తిగా వెనుకబడి పోతున్నారంటూ ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదిక సత్య దూరమని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు.
కరీంనగర్ లోక్ సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో రూ. 17 కోట్ల 50 లక్షల నిధులను కేటాయిస్తే.. రూ.16 కోట్ల 47 లక్షల నిధులను వినియోగించిన విషయాన్ని గణాంకాలతో వెల్లడించారు. కరీంనగర్ లోక్ సభ నియోజకవర్గంలో 94శాతం పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఎంపీలాడ్స్ నిధులు సరిపోవడం లేదని, ఇంకా పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఎంపీలాడ్స్ నిధుల విషయంలో ఎంపవర్డ్ ఇండియన్ సంస్థ నివేదికను ఆయన తప్పుబట్టారు. ఎంపీల పనితీరు, గౌరవాన్ని తగ్గించేవిధంగా తప్పుడు ప్రచారం చేయడం సరికాదన్నారు.
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