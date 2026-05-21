/Pulwama Attack Mastermind: పుల్వామా ఉగ్రదాడి సూత్రధారి హతం..పీఓకేలోకి దూరి కాల్చి చంపేశారు!

Pulwama Attack Mastermind Killed: 2019లో భారతదేశాన్ని కుదిపేసిన పుల్వామా ఉగ్రదాడికి వెనుక ఉన్న ముఖ్య సూత్రధారులలో ఒకడైన హంజా బుర్హాన్ అంతమయ్యాడు. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (PoK)లోని ముజఫరాబాద్లో గుర్తుతెలియని సాయుధులు జరిపిన కాల్పుల్లో అతడు హతమైనట్లు సమాచారం అందుతోంది.
2019లో జరిగిన పుల్వామా దాడిలో 40 మందికి పైగా సీఆర్పీఎఫ్ (CRPF) జవాన్లు వీరమరణం పొందారు. ఈ ఘాతుకానికి వ్యూహం రచించిన వారిలో హంజా బుర్హాన్ కీలకమైన వాడిగా నిఘా వర్గాలు పరిగణించాయి. తాజాగా పీఓకేలోని ముజఫరాబాద్లో సంచరిస్తున్న బుర్హాన్ను టార్గెట్ చేస్తూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరిపారు.
ఈ దాడిలో హంజా బుర్హాన్ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడని తెలుస్తోంది. భారత జవాన్ల ప్రాణాలను బలిగొన్న మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది ఇలా పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోనే హతం కావడం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. అయితే, ఈ దాడికి పాల్పడింది ఎవరనేది, అలాగే ఈ హత్య వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలపై పాక్ అధికారులు ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
హంజా బుర్హాన్ నేపథ్యం
హంజా బుర్హాన్ అసలు పేరు కాశ్మీరీయే. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పుల్వామా జిల్లా 'రత్నిపోరా' ప్రాంతానికి చెందినవాడు. ఏడేళ్ల క్రితం అన్ని రకాల సరైన పత్రాలతోనే (లీగల్గా) పాకిస్తాన్కు వెళ్లాడు. పాక్ చేరిన తర్వాత అక్కడ క్రియాశీలకంగా ఉన్న 'అల్-బదర్' అనే ఉగ్రవాద సంస్థలో చేరాడు. కాలక్రమేణా ఆ సంస్థలో కీలక వ్యక్తిగా ఎదిగి, అల్-బదర్ సంస్థకు 'ఆపరేషనల్ కమాండర్' బాధ్యతలు చేపట్టాడు.
ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల సమాచారం ప్రకారం.. బుర్హాన్కు భారత్పై విషం చిమ్మే సుదీర్ఘ ఉగ్ర చరిత్ర ఉంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని స్థానిక యువతను తప్పుదోవ పట్టించి, వారిని మిలిటెన్సీ వైపు నడిపించడంలో ఇతడు ముఖ్య పాత్ర పోషించాడు. అల్-బదర్ సంస్థ కోసం కొత్త ఉగ్రవాదులను రిక్రూట్ చేసే బాధ్యతను ఇతనే చూసుకునేవాడని నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కశ్మీర్ లోయలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు సాగించడానికి జమ్మూ కాశ్మీర్లోకి సరిహద్దుల గుండా ఆయుధాలను స్మగ్లింగ్ చేసే నెట్వర్క్ను కూడా ఇతడే నడిపాడట.
