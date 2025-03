Pune bus Rape Case: పూణే అత్యాచారం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. మహిళ అంగీకారంతోనే ఘటన.!.. లాయర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Pune bus rape case lawyer controversy comments video: ఇటీవల మహా రాష్ట్రలోని పూణేలో చోటు చేసుకున్న ఘటన దేశంలో సంచలనంగా మారింది. పూణేలో ఒక మహిళలను దత్రాత్రేయ రాందాస్ అనే కేటుగాడు.. స్వర్గేట్ బస్ స్టేషన్ లో అత్యాచారం చేశాడు. మహిళ తాను ఎక్కాల్సిన బస్సు కోసం వేచి చూస్తుంది. ఇంతలో ఆగంతకుడు.. టక్ వేసుకుని వచ్చి.. అక్కా అని పిలుస్తు మీరు ఎక్కాల్సిన బస్సు మరోక చోటులో ఉందని ఆమెను నమ్మించాడు. అంతేకాకుండా.. బస్సులో లైట్ లేదని ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేయగా.. బస్సులోని ప్రయాణికులు పడుకున్నారని కూడా చెప్పాడు. దీంతో మహిళ లోపలికి వెళ్లగానే డోర్ మూసేసి ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు.ఈ ఘటన తర్వాత అతను అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

Pune bus rape case | Defence lawyer Advocate Wajid Khan says, "He (Dattatray Ramdas Gade) has been sent to 12-day police custody. The earlier cases on him were of robbery, not rape. The Investigating Officer said that he is a habitual offender but he was not convicted in any of… pic.twitter.com/f4R3h0ggHQ

