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Pune Man trek death case: కాబోయే భర్తను లోయలోకి తోసేసి డ్రామాలు..?.. పూణె యువకుడి ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

Ketan vishal agarwal death tragedy: పూణెలో ఈ నెల 18న కాబోయే భార్యతో కలిసి లోనవాలా సమీపంలోని  లోహగఢ్ కోటపై ఫోటో షూట్ చేస్తు విశాల్ అగర్వాల్ 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి పడిపోయాడు. ఈ ఘటనలో విస్తు పోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 23, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:04 PM IST
Pune Man trek death case: కాబోయే భర్తను లోయలోకి తోసేసి డ్రామాలు..?.. పూణె యువకుడి ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..
Image Credit: punenews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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