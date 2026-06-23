/ Pune Man trek death case: కాబోయే భర్తను లోయలోకి తోసేసి డ్రామాలు..?.. పూణె యువకుడి ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

Pune businessman ketan agarwal death case: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకొవడమే పనిగా పెట్టుకున్నట్లు ఉన్నారు. పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఒకరిపై మరోకరు కారాలు, మిరియాలు నూరుకుంటున్నారు. వీరి సంగతి ఇలా ఉందంటే.. మరికొంత మంది పెళ్లి నిశ్చయం చేసుకుని మరీ పెళ్లికి ముందే కాబోయే పార్ట్ నర్ లకు స్పాట్ లు పెట్టుకుంటున్నారు.. వీరిని చూస్తుంటే అసలు పెళ్లంటేనే చాలా మంది భయంతో కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల మహారాష్ట్రలోని పూణెలో కాబోయే భార్య పుట్టిన రోజు అని ఆమెతో కలసి ఎత్తైన ప్రదేశంకు వెళ్లిన వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ కాలు జారీ లోయలోకి పడిపోయాడు. తొలుత ఇదే నిజమని అందరు భావించారు.
కానీ ఈ ఘటనలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని పూణేకు చెందిన యువ వ్యాపార వేత్త 26 ఏళ్ల కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ కు ఇటీవల ఒక యువతితో పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది. ఇరుకుటుంబాలు ఈ ఏడాది వీరి పెళ్లికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కాబోయే భార్య పుట్టిన రోజు కావడంతో ఆమెను సర్ ప్రైజ్ చేయాలని కేతన్ విశాల్ యువతిని, ఆమె ఫ్రెండ్ ను ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన లోనవాలా సమీపంలోని లోహగడ్ కోటకు ట్రెక్కింగ్ కు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఫోటో షూట్ చేస్తున్నారు.
ఇంతలో కేతన్ విశాల్ అగర్వాల్ 400 అడుగుల లోతైన లోయలో కాలు జారీ పడిపోయాడని యువతి, ఆమె ఫ్రెండ్ చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తొలుత అందరు ఇదే నిజమని భావించారు. కానీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టగా యువతి మాటలకు, అక్కడ జరిగిన సీన్ కు పొంతనలేదని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారిస్తున్నారు.
మరో ఫ్రెండ్ ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తంగా ఆరుగురు ఈ ఘటనలో ఇన్వాల్వ్ అయినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. విచారణలో మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.
మరోవైపు తమ కన్న కొడుకు మరణం వెనుక కాబోయే కోడలి కన్నింగ్ స్కెచ్ ఉందని ప్రాథమికంగా పోలీసులు చెప్పడంతో కేతన్ విశాల్ కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. తమకు ఈ పెళ్లి ఇష్టంలేదని చెబితే అయిపోయేదని, తమ కొడుకును తమకు దూరం చేసిందని బాధతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పూణె డెత్ మిస్టరీ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా అందర్ని ఉలిక్కి పడేలా చేసింది.
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