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Ketan Agarwal Death Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ ఘటన.. కాబోయే భర్తను చంపిన కిల్లర్ లేడికి చెప్పుల దండ.. వీడియో వైరల్..

Pune lohagad trekker murder case: పూణెలోని లోహగడ్ ప్రాంతంలో 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి కేతన్ అగర్వాల్ ను సియా గోయల్ తోసేసిన ఘటనపై దేశ వ్యాపంగా ఆగ్రహావేశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దీనిపై ఒక వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 25, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:11 PM IST
Ketan Agarwal Death Case: పూణె బిజినెస్ మెన్ ఘటన.. కాబోయే భర్తను చంపిన కిల్లర్ లేడికి చెప్పుల దండ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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