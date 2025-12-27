Pune Couple Divorce: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. పెళ్లైన 24 గంటలకే విడాకులు.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pune doctor couple separate 24 hours after wedding: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకర్నిమరోకరు చంపుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల బారిన పడి పాడుపనులు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది కట్టుకున్న వారితో తమకు సుఖంలేదని పక్కచూపులు చూస్తున్నారు. దీంతో తరచుగా భార్యభర్తల ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భార్యభర్తలు పెళ్లి తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాల్లో గొడవలు రావడం కామన్. దీన్ని మాట్లాడుకుని సెట్ చేసుకొవాలి .
కానీ కొంత మంది ప్రతిదాన్ని భూతద్దంలోపెట్టుకుని చూస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పంచాతీలు పెట్టుకుని డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతారు. మొత్తంగా పూనెలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మహారాష్ట్రలోని పూణెలో డాక్టర్ దంపతల పెళ్లి వేడుక కాళ్ల పారణి ఆరక ముందే డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోయింది. కేవంలో పెళ్లి చేసుకున్న 24 గంటల వ్యవధిలోనే కొత్త జంట మధ్య బేధాభిప్రాయాలతో డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోయారు.
ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిలో ఇద్దరు డాక్టర్లు. అయితే.. పెళ్లి తర్వాత భర్త తాను నేవీలో పనిచేస్తున్నానని, ఏడాదికి 6 నెలలు బోట్ లోనే డ్యూటీ ఉంటుందని చెప్పారు. అయితే ఈ విషయంను తొలుత కాబోయే భార్యదగ్గరదాచిపెట్టాడు. దీంతో భార్య ముందే తనకు ఎందుకు చెప్పలేదని గొడవ పడింది. ఇద్దరి మద్యగొడవ కాస్త తారాస్థాయికి చేరడంతో తనకు డైవర్స్ కావాలని యువతి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈక్రమంలో అత్తింటివారు ఎంతగా చెప్పిన కూడా ఆమె విన్పించుకొదు. ఏదైన పెళ్లికి ముందు చెప్పాల్సి ఉండిందని, తనకు డైవర్స్ కావలని యువతి భీష్మించుకుని కూర్చుంటుంది. ఈక్రమంలో ఇద్దరు లాభంలేదని మ్యూచ్ వల్ డైవర్స్ కు అప్లై చేశారు.
అయితే చట్టపరమైన నిబంధనలు, ప్రక్రియల కారణంగా వారికి విడాకులు మంజూరు కావడానికి 18 నెలల సమయం పట్టింది. ఈ మధ్య కాలంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన కూడా అంగీకరించక పోవడంతో కోర్టు వీరికి డైవర్స్ తాజాగా కోర్టు మంజూరు చేసింది. దీంతో పెళ్లిఅయిన కేవలం 24 గంటలకే కొత్త జంట విడిపోయారు. ప్రస్తుతం వీరి డైవర్స్ స్టోరీ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కొంతమంది మాత్రం ఏదైన నిజం చెపితే ఈ రోజు సిట్యువేషన్ మరోలా ఉండేదని అంటున్నారు.
