English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Pune Couple Divorce: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. పెళ్లైన 24 గంటలకే విడాకులు.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pune Couple Divorce: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. పెళ్లైన 24 గంటలకే విడాకులు.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Doctor couple seek divorce in 24 hours pune:  పెళ్లి తర్వాత తన జాబ్ కు సంబందించిన కొన్ని విషయాలను భార్యకు చెప్పాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వివాదం రాజుకుంది.ఈ ముఖ్యమైన విషయంను ఎందుకు దాచిపెట్టావ్ అని పెళ్లైన 24 గంటలకు డైవర్స్ కావాలని రచ్చ చేసింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట దుమారంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:56 PM IST
  • పూణెలో షాకింగ్ ఘటన..
  • పెళ్లైన తెల్లారే డైవర్స్..

Trending Photos

Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
8
Virat Kohli
Kohli Rohit Fees: విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మ్యాచ్‌కు ఎంత సంపాదిస్తారో తెలుసా?
Shanidev Puja: ధనుర్మాసం.. శనీశ్వరుడ్నిఈ రహస్యమైన విధంగా పూజిస్తే సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం..
5
Shanidev
Shanidev Puja: ధనుర్మాసం.. శనీశ్వరుడ్నిఈ రహస్యమైన విధంగా పూజిస్తే సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం..
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు లాటరీ లాంటి జాక్‌పాట్..జీతాల్లో కీలక మార్పులు..డీఆర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చిన మోదీ సర్కార్?!
Mars Transit 2026: ఉచ్చ రాశిలోకి కుజుడు.. జనవరి 16 నుంచి ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందని ధనం వీరి సొంతం..
6
Mars transit
Mars Transit 2026: ఉచ్చ రాశిలోకి కుజుడు.. జనవరి 16 నుంచి ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్.. జీవితంలో ఎప్పుడు పొందని ధనం వీరి సొంతం..
Pune Couple Divorce: ఇలా ఉన్నారెంట్రా..?.. పెళ్లైన 24 గంటలకే విడాకులు.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pune doctor couple separate 24 hours after wedding: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండకుండా ఒకర్నిమరోకరు చంపుకుంటున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల బారిన పడి పాడుపనులు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది కట్టుకున్న వారితో తమకు సుఖంలేదని పక్కచూపులు చూస్తున్నారు. దీంతో తరచుగా భార్యభర్తల ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భార్యభర్తలు పెళ్లి తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాల్లో గొడవలు రావడం కామన్. దీన్ని మాట్లాడుకుని సెట్ చేసుకొవాలి .

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ కొంత మంది ప్రతిదాన్ని భూతద్దంలోపెట్టుకుని చూస్తుంటారు. అంతేకాకుండా పంచాతీలు పెట్టుకుని డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతారు. మొత్తంగా పూనెలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  మహారాష్ట్రలోని పూణెలో డాక్టర్ దంపతల పెళ్లి వేడుక కాళ్ల పారణి ఆరక ముందే డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోయింది.  కేవంలో పెళ్లి చేసుకున్న 24 గంటల వ్యవధిలోనే కొత్త జంట మధ్య బేధాభిప్రాయాలతో డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోయారు.

 ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిలో  ఇద్దరు డాక్టర్లు. అయితే.. పెళ్లి తర్వాత భర్త తాను నేవీలో పనిచేస్తున్నానని, ఏడాదికి 6 నెలలు బోట్ లోనే డ్యూటీ ఉంటుందని చెప్పారు. అయితే ఈ విషయంను తొలుత కాబోయే భార్యదగ్గరదాచిపెట్టాడు. దీంతో భార్య ముందే తనకు ఎందుకు చెప్పలేదని గొడవ పడింది. ఇద్దరి మద్యగొడవ కాస్త తారాస్థాయికి చేరడంతో తనకు డైవర్స్ కావాలని యువతి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఈక్రమంలో అత్తింటివారు ఎంతగా చెప్పిన కూడా ఆమె విన్పించుకొదు. ఏదైన పెళ్లికి ముందు చెప్పాల్సి ఉండిందని, తనకు డైవర్స్ కావలని యువతి భీష్మించుకుని కూర్చుంటుంది. ఈక్రమంలో ఇద్దరు లాభంలేదని మ్యూచ్ వల్ డైవర్స్ కు అప్లై చేశారు.

Read more: Snake Video: అమ్మాయి హెయిర్ స్టైల్‌కు నాగు పాము ఫిదా.. పడగ విప్పి ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. అరుదైన వీడియో..

అయితే చట్టపరమైన నిబంధనలు, ప్రక్రియల కారణంగా వారికి విడాకులు మంజూరు కావడానికి 18 నెలల సమయం పట్టింది. ఈ మధ్య కాలంలో కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించిన కూడా అంగీకరించక పోవడంతో కోర్టు వీరికి డైవర్స్  తాజాగా కోర్టు మంజూరు చేసింది. దీంతో పెళ్లిఅయిన కేవలం 24 గంటలకే కొత్త  జంట విడిపోయారు. ప్రస్తుతం వీరి డైవర్స్ స్టోరీ నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కొంతమంది మాత్రం ఏదైన నిజం చెపితే ఈ రోజు సిట్యువేషన్ మరోలా ఉండేదని అంటున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pune Couple DivorceFamily Disputedoctor couple divorcepune crime newspune couple news

Trending News