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ఇంత బలుపా?.. మీడియాకు మిడిల్ ఫింగర్ చూపించిన సియా గోయల్, వీడియో వైరల్!

దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పూనే వ్యాపారవేత్త కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో నిందితురాలైన సియా గోయల్ తీరు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. హత్య చేసి జైలుకు వెళ్లినప్పటికీ ఆమెకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేనట్లు కనిపిస్తోంది. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు ఆమెను ఇంటికి తీసుకెళ్లి వస్తుండగా, మీడియాను చూసి ఆమె అహంకారంతో మిడిల్ ఫింగర్ చూపించింది..ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:48 AM IST
ఇంత బలుపా?.. మీడియాకు మిడిల్ ఫింగర్ చూపించిన సియా గోయల్, వీడియో వైరల్!
Image Credit: Siya Goyal Middle Finger Video: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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