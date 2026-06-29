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Pune fort Murder Case: సియా గోయల్ ఇచ్చిన సిగ్నల్ అదేనా.!. పూణె మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..!

Ketan Agarwal murder case: కేతన్ అగర్వాల్ హత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. దీనిలో భాగంగా సియాను, చేతన్ ను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకొళ్లి సీన్ రిక్రియేషన్ చేశారు . ఈ విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:58 PM IST
Pune fort Murder Case: సియా గోయల్ ఇచ్చిన సిగ్నల్ అదేనా.!. పూణె మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..!
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pune fort Murder Case: సియా గోయల్ ఇచ్చిన సిగ్నల్ ఇదే.. పూణె మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..
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