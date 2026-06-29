/Pune fort Murder Case: సియా గోయల్ ఇచ్చిన సిగ్నల్ అదేనా.!. పూణె మర్డర్ కేసులో బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..!

Pune fort murder Siya goyal took rs 1 crore from ketan Agarwal: పూణె లోహగఢ్ కేసులో పోలీసులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. దీనిలో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్న కొలది షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. జూన్ 18న సియా గోయల్ పక్కా ముందస్తు ప్లాన్ ప్రకారం లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లి 400 అడుగుల లోతైన లోయలోకి తోసి హత్య చేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో బైటపడింది. ఈ క్రమంలో సీన్ రీ క్రియేషన్ లో భాగంగా పోలీసులు నిన్న సియాను, చేతన్ లను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లారు.
జూన్ 18న ఎవరు ఎక్కడున్నారు. ఘటనపై అనేక ప్రశ్నలు పోలీసులు సంధించారు. అంతే కాకుండా ఒక బొమ్మను కూడా రెడీ చేయించి చేతన్ ను ఎక్కడనుంచి తోసేశారో అక్కడ పెట్టి అదే విధంగా సీన్ ను రీ క్రియేట్ చేశారు.ఈ క్రమంలో సియా గోయల్ చేతన్ అగర్వాల్ కు సంబంధించిన మరిన్ని షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
సియా గోయల్ మ్యారేజ్ షాపింగ్ కోసమని కాబోయే భర్త కేతన్ నుంచి దాదాపు కోటి రూపాయలు తీసుకుందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఆ మొత్తం డబ్బును ప్రియుడు చేతన్ బిజినెస్ కోసం ఇచ్చేసిందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆ సంఘటన తర్వాత సియా ఫోన్ తరచుగా బిజీగా ఉండేదని విషయం బైటపడింది.
చంపడానికి కూడా సిగ్నల్..
చేతన్ ను లోహగఢ్ కోటకు తీసుకెళ్లి ఎత్తైన ప్రదేశంలో నిలబడేలా చేశారు. ఇప్పటికే రెండు మార్లు మర్డర్ స్కెచ్ మిస్ కావడంతో ఈ సారి పక్కాగా చంపాలని సియా, చేతన్ ను ఇద్దరు ఒకర్ని మరోకరు మోటిమెట్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా చేతన్ కు సియా.. కింద కూర్చుని లేస్ ను కట్టుకుంటున్నట్లు లేదా నీళ్లను కూర్చుని తాగడంను సిగ్నల్ గా చెప్పిందని పోలీసులుప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు . ఆ తర్వాత చేతన్, సియాలు కేతన్ అగర్వాల్ ను లోయలోకి తోసినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
హత్యకు ముందు అరగంట పాటు చేతన్ తో కాల్..
కేతన్ అగర్వాల్ హత్యకు అరగంటపాటు తన ప్రియుడు చేతన్ తో మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మొత్తంగా పోలీసులు మరిన్ని డిజిటల్ ఆధారాలను సేకరించడంలో నిమగ్నమయ్యారు. చేతన్ కావాలని సియా, కేతన్ ప్రయాణిస్తున్న కారును 90 కిలోమీటర్లు స్కూటర్ పై ప్రయాణించి లోహగఢ్ కు చేరుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
మొత్తంగా ఈ కేసులో పోలీసులు ప్రతి ఒక్క ఎవిడెన్స్ ను పకట్బందిగా సేకరించే పనిలో పడ్డారు. మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా సియా గోయల్ ను, ఆమె ప్రియుడు చేతన్ ను ఉరితీయాలని, అదే కోట నుంచి కిందకు తోసేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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