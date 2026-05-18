Pune husband brutally attacks on his wife and Acid attacks on Private parts sensational facts: సమాజంలో కొంత మంది మనుషులు పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది భార్యభర్తలు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఆ పవిత్ర బంధానికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. ప్రతిరోజు భార్యభర్తలు ఒకర్నిమరోకరు చంపుకుంటున్న ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇవి చూస్తే పెళ్లి మీద ఆశలు ఉన్న వారు భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో మహా రాష్ట్రలోని పూణెలో మరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. తనకు మగ పిల్లలు పుట్టలేదని భార్యను ఒక మగాడు ఘోరంగా హింసించాడు . ఈ ఘటనపై స్థానికంగా పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు మిన్నంటాయి.
మహా రాష్ట్రలోని పూణెలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. హవేలి తాలుకాలో ఒక భర్త మద్య మత్తులో ప్రతిరోజు భార్యను హింసించేవాడు. తనకు కొడుకు బదులుగా ఆడపిల్లల్ని కన్నావని రోజు హింసించేవాడు. తన భార్యపై అనుమానం కూడా పెంచుకున్నాడు. ఇది కాస్త ఇటీవల పీక్స్ కు చేరింది. తన భార్యతో గొడవలు పడి పది హేను రోజులు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లకుండా గడియపెట్టాడు. రోజు ఇంటికి వచ్చి గొడవలు పడేవాడు.
ఇటీవల భార్యను గొడవ పడి రాత్రి ఆమెను కొట్టి మర్మాంగంపై యాసిడ్ పోశాడు. మహిళ బాధతో విలవిల్లాడగా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీంతో మహిళ అరుపులు విని చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ కేసులో పోలీసులు భర్త కావాలని ఆమెను వదిలించుకునేందుకు ఈ విధంగా దాడులు చేశాడని పోలీసుల విచారణలో బైటపడింది. చుట్టు పక్కల వారితో తన భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానం పెంచుకున్నాడని చెప్పారు. దీనిపై పలుమార్లు ఇద్దరి మధ్య అందరి ముందు గొడవలు జరిగాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు మాత్రం అన్ని కోణాల్లో ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
