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Siya Goyal: కేతన్ మర్డర్ కేసులో మరో ట్విస్ట్.. లోయలోకి ఎవరు తోశారో ఆధారాలు లేవన్న పూణే పోలీసులు.!. లైడిటెక్ట‌ర్ అనుమతి కోరుతు వాదనలు..!.

Ketal Agarwal murder case: లోయలోకి కేతన్ అగర్వాల్ ను ఎవరు తోశారో ఖచ్చితమైన ఆధారాలు లభ్యంకాలేదని మరోసారి కోర్టును పూణే పోలీసులు ఆశ్రయించారు. తమకు  లై డిటెక్టర్‌‌కు కు అనుమతించాలనికోరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:13 PM IST
Siya Goyal: కేతన్ మర్డర్ కేసులో మరో ట్విస్ట్.. లోయలోకి ఎవరు తోశారో ఆధారాలు లేవన్న పూణే పోలీసులు.!. లైడిటెక్ట‌ర్ అనుమతి కోరుతు వాదనలు..!.
Image Credit: punenews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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