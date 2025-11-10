English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Pune Wife Murder Case: వామ్మో... 'దృశ్యం' సినిమా స్ఫూర్తితో భార్యను లేపేసిన కంత్రి మొగుడు.. స్కెచ్ ఏంటో తెలుసా..?

Pune man killed his wife case: తన భార్యను 'దృశ్యం' సినిమాను పలు మార్లు చూసి  హత్య చేసినట్లు భర్త అంగీకరించడం చూసి పోలీసులు షాక్ అయ్యారు.  అంతేకాకుండా.. తన భార్య ఫోన్ నుంచి ఇతరులకు వల్గర్ మెస్సెజ్ లను కూడా పంపాడు.  ఈ ఘటన స్థానికంగా పెను సంచలనంగా  మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:25 PM IST
  • పూణెలో ఘోరం..
  • కట్టుకున్న భార్యను హత్య చేసిన భర్త..

Pune man killed wife inspired by drishyam movie: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో మానవ సంబంధాలకు పూర్తిగా విలువ లేకుండా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా భార్యభర్తల సంబంధాలు అయితే మరింత దిగజారుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే.. మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని లేపేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధాల మోజులో పడి ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంంటున్నాయి.

ఈ  నేపథ్యంలో కొంత మంది ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మూవీస్ లు, రీల్స్ లు, యూట్యూబ్ లలో సెర్చ్ చేసి మరీ తమ వాళ్లను హత్యలు చేసి ఏవిధంగా దొరక్కుండా ఉండాలో అని తెగ ప్లాన్ లు వేసుకుంటున్నారు.  మొత్తంగా ప్రస్తుతం మహరాష్ట్రలోని పూణెలో ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

పూణెలో 'దృశ్యం' సినిమాను తలపించే దారుణ ఘటన  సంభవించింది.. వివాహేతర సంబంధం మోజులో పడి ఒక భర్త తన భార్యను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పుణెకు చెందిన సమీర్ జాదవ్ అనే వ్యక్తికి అంజలితో 2017లో పెళ్లయింది. ఈ క్రమంలో వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది.

వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. అయితే.. సమీర్ కు.. ఒక యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.  తన భార్య అంజలి ప్రైవేటు స్కూల్లో టీచర్ పనిచేసేది. ఆమెను వదిలించుకొవాలని స్కెచ్ లు వేశాడు. దీనిలో భాగంగా తన ఫ్రెండ్స్ తో తన భార్యకు తప్పుడు మెస్సెజ్ లను పంపించేవాడు.  

ఆ తర్వాత ఏమితెలియనట్లు తన భార్యతోరోజు గొడవలు పడేవాడు. ఇటీవల అక్టోబర్ 26వ తేదీన సమీర్ తన భార్యను కొత్తగా అద్దెకు తీసుకున్న వేర్ హౌస్‌కు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ కొంచెంసేపు బాగానే ఉండి.. ఆ తర్వాత మాట మాట పెరగటంతొ గొంతు నులిమి చంపేశాడు.

మరల  శవాన్ని ఇనుప డబ్బాలో వేసి కాల్చి బూడిద చేశాడు. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే.. ఆ బూడిదను నదిలో పాడేశాడు. ఆ తర్వాత తన భార్య ఫోన్ లో.. వేరే వ్యక్తితో ఎఫైర్ ఉందని నమ్మించేలా అంజలి ఫోన్‌నుంచి ఆమె మగ స్నేహితుడికి ‘ఐ లవ్ యూ’ అంటూ మెసేజ్ లు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అన్నికోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.  

ఈ క్రమంలో అతగాడి ప్రవర్తనపై పోలీసులకు అనుమానం కల్గడంతో వెంటనే అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారించారు. దీంతో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిందితుడు తన భార్యను హత్యకు ముందుగానే గోడౌన్ అద్దెకు తీసుకుని ప్లాన్లు వేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

ఇందుకోసం నెలకు 18,000 అద్దె చెల్లించినట్లు తెలిపారు. అక్కడే ఓ పెద్ద ఇనుప పెట్టెను తయారు చేయించి, వంటచెరకును కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకున్నాడు" అని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శంభాజీ కదమ్ తెలిపారు.

Read more: Tiger Attacks Video: మనిషిని లాక్కెళ్లిన పెద్ద పులి..?.. నెట్టింట మరోట్విస్ట్.. షాకింగ్ వీడియో..

"సీసీటీవీ ఫుటేజీ, సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషించగా నిందితుడు చెబుతున్న విషయాలకు, వాస్తవాలకు పొంతన కుదరలేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో అతడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించినట్లు సీనియర్ ఇన్‌స్పెక్టర్ విశ్వజీత్ కినేగాడే వివరించారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Puneman killed her wifePune man killed her wifeDrishyam movieMaharashtra

