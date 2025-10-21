Punjab ex dgp Mohammad Mustafa extra marital affair with daughter in law: ఇటీవల దేశంలో వరుస ఘటనలు పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ ను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే హర్యానాకు చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ పోలీసులు గన్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పంజాబ్ లో మరో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పంజాబ్ మాజీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మహ్మద్ ముస్తఫా, పంజాబ్ మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు రజియా సుల్తానా పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
మాజీ డీజీపీ కుమారుడు అకిల్ అక్తర్ అక్టోబర్ 16న పంచకులలోని తన నివాసంలో మరణించాడు. డ్రగ్స్ ను మోతాదుకు మించి తీసుకొవడం వల్ల చనిపోయినట్లు పోలీసులు కేసును నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే.. ఈ ఘటనలో మరణించిన అకిల్ తన స్నేహితుడు పోలీసులకు ఒక వీడియోను అందజేశాడు.
చనిపోక ముందు తన ఫ్రెండ్... అతని తల్లిదండ్రులపై సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. తన భార్యతో తన తండ్రి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని, ఈ విషయం తన తల్లి, సోదరితో పాటు అందరికి తెలుసన్నాడు. దీనిపై ఇంట్లో గొడవలు జరగడంతో తనను పిచ్చివాడిలో చేసేందుకు అందరు తనపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఒక వీడియోలో మాట్లాడాడు. అంతేకాకుండా.. పెళ్లికి ముందే తన భార్యతో తన తండ్రికి ఎఫైర్ ఉందని చెప్పుకొచ్చాడు.
అందుకే ఫస్ట్ నైట్ రోజు కూడా తన భార్య తనను తాకనివ్వలేదని ,తన తండ్రిని పెళ్లి చేసుకుందని చెప్పాడు. ఏమి చేయాలో అర్థం కావట్లేదని, తన డబ్బులు లాక్కున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. వారిని నిలదీస్తే.. అత్యాచారం, హత్య కేసులో ఇరికిస్తామని బెదిరించినట్లు చెప్పాడు. నా కుటుంబ సభ్యులంతా ద్రోహులంటూ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఈ వీడియోను అకిల్ మిత్రుడు పోలీసులకు ఇవ్వడంతో ఈ కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది.దీంతో పోలీసులు పంజాబ్ మాజీ డీజీపీ, ఆయన భార్య మాజీ మంత్రిపై కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన పంజాబ్ లో దుమారంగా మారింది.
పోలీసులు అఖిల్ వీడియోను కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు.
Read more: Five Headed Snake Video: నాగలోకం నుంచి దిగొచ్చిన ఐదుతలల నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
మహమ్మద్ ముస్తఫా, రజియా సుల్తానా, అఖిల్ భార్య, అతని సోదరిపై వచ్చిన ఆరోపణలను పరిశీలించడానికి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు. మలేర్కోట్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే రజియా సుల్తానా, 2017-2022 వరకు పంజాబ్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా పనిచేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook