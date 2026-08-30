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Punjab Influencer: ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను చెట్టుకు కట్టేసి, నిప్పంటించి దారుణం.. మృత్యువుతో 2 నెలల పోరాటం..!

Punjab Influencer Death News: పంజాబ్‌కు చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మంజీత్ కౌర్ (28) తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమెను బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసి చెట్టుకు కట్టేసి నిప్పంటించగా..  తీవ్ర గాయాలతో దాదాపు రెండు నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడిన ఆమె చివరకు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 30, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:14 AM IST
Punjab Influencer: ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను చెట్టుకు కట్టేసి, నిప్పంటించి దారుణం.. మృత్యువుతో 2 నెలల పోరాటం..!
Image Credit: Punjab Influencer Death News (Source: File/X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Punjab Influencer: ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను చెట్టుకు కట్టేసి, నిప్పంటించి దారుణం.. మృత్యువుతో 2 నెలల పోరాటం..!
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