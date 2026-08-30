Punjab Influencer Death News: పంజాబ్కు చెందిన ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మంజీత్ కౌర్ (28) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. కిడ్నాప్ చేసి.. చెట్టుకు కట్టేసి, తీవ్రంగా కొట్టి నిప్పంటించిన ఈ అమానుష ఘటన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తోంది. తీవ్ర గాయాలతో దాదాపు రెండు నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడిన ఆమె.. చివరకు చండీగఢ్లోని పీజీఐఎంఈఆర్లో ఈ నెల 26న మరణించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జులై 3న మంజీత్ కౌర్(28) అనే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్కు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఆమెకు పరిచయస్తులైన శుభి, పిందా ఫోన్ చేసి.. చండీగఢ్లోని సెక్టార్ 34లో ఉన్న ఓ మద్యం దుకాణం వద్దకు రావాలని పిలిచారు. మంజీత్ అక్కడికి చేరుకోగానే.. నిందితులిద్దరూ ఆమెను బలవంతంగా కారులోకి ఎక్కించుకుని పంజాబ్లోని రూప్నగర్ జిల్లా మొరిండా ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో మంజీత్ను దారుణంగా కొట్టి.. ఒక మల్బరీ చెట్టుకు కట్టేశారు. అనంతరం ఆమెపై నిప్పంటించారు. మంటల్లో కాలిపోతున్న మంజీత్ను ఒక వ్యక్తి గమనించి.. వెంటనే దుప్పటితో మంటలను ఆర్పివేశారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన మంజీత్ కౌర్ను తొలుత మొరిండా ఆసుపత్రికి.. అక్కడి నుంచి మొహాలీకి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో జులై 9న చండీగఢ్లోని పీజీఐఎంఈఆర్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. కొన్ని వారాల పాటు అపస్మారక స్థితిలోనే ఉన్న మంజీత్.. ఆగస్టు 5న స్పృహలోకి వచ్చి తనపై జరిగిన ఘోరాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు వివరించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆగస్టు 26వ తేదీన మంజీత్ తుదిశ్వాస విడిచారు. మంజీత్ కౌర్కు గతంలోనే విడాకులు కాగా.. ఆమెకు ఏడేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. నిందితుల్లో ఒకరైన శుభితో మంజీత్ గతంలో సహజీవనం చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ దాడి వెనుక గల కచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు చండీగఢ్ సెక్టార్ 34 పోలీసులు సెక్షన్లు 140(1) (కిడ్నాప్), 103(1) (హత్య), 3(5) కింద కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని.. సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
అంతకుముందు జులై 28న మరో పంజాబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గిల్మొహాలీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వీడియోను షేర్ చేశాడు. మంజీత్ త్వరలోనే కోలుకొని అసలేం జరిగిందో స్వయంగా లైవ్లోకి వచ్చి చెబుతారని అభిమానులకు తెలిపాడు. "మంజీత్ కోలుకునే 50 శాతం కోలుకున్నారు. 10-15 రోజుల్లో ఆమె స్వయంగా లైవ్లోకి వచ్చి మీకు అన్నీ చెబుతారు. ఎవరు చేశారు..? ఏం జరిగింది..?ఎలా జరిగింది..? అన్ని వివరిస్తారు. దయచేసి ఇంట్లో కూర్చొని తీర్పులు ఇవ్వకండి. ఒకరి గురించి మంచి చెప్పకపోయినా పర్వలేదు. దయచేసి వారి గురించి చెడుగా చెప్పకండి. నేను మీ ముందు చేతులు జోడిస్తున్నాను. ఆమె కుటుంబం చాలా భయపడిపోతోంది. మంజీత్ కూడా చాలా భయపడుతోంది. తనకు జరిగిన దానికి.. తాను ఊహించిన దానికి మధ్య ఉన్న తేడా గురించి ఆలోచిస్తోంది." అని గిల్ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. అయితే దురదృవశాత్తూ మంజీత్ కౌర్ కోలుకులేక పరిస్థితి విషమించి ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ఘటనలో పోలీసుల తీరుపై కూడా విమర్శలు వస్తున్నాయి. కౌర్ స్పృహలో ఉన్నప్పుడు తాను వాంగ్మూలం ఇస్తానని చెప్పినా.. పంజాబ్ పోలీసులు ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయడంలో విఫలమయ్యారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కౌర్ స్పృహలోకి వచ్చిందని.. వాంగ్మూలం ఇచ్చే స్థితిలో ఉందని పీజీఐఎంఈఆర్ పోలీస్ పోస్ట్ ఖరార్ సదర్ పోలీసులకు కూడా తెలియజేసింది. అయితే దర్యాప్తు అధికారులు ఆసుపత్రికి చేరుకోలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కౌర్ దాదాపు రెండు నెలల పాటు ఆసుపత్రి బెడ్పై ఉన్నా.. ఆమెపై జరిగిన దాడికి సంబంధించి ఒక్క కేసు కూడా కాలేదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఆమె మరణించిన అనంతరం కౌర్ తల్లిని చండీగఢ్లోని సెక్టార్ 34 పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి.. అక్కడ ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.