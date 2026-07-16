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పురీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట.. ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా భక్తులకు గాయాలు..!

Puri Rath Yatra Stampede: ఒడిశాలోని పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 100 మందికి పైగా గాయపడ్డినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు పహండి కార్యక్రమం జరుగుతుండగా.. జగన్నాథుని దర్శనం కోసం భారీగా ఆకస్మాత్తుగా రథాల వద్దకు రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 16, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:36 PM IST
పురీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట.. ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా భక్తులకు గాయాలు..!
Image Credit: Puri Rath Yatra

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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పురీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట.. ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా భక్తులకు గాయాలు..!
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