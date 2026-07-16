/పురీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తొక్కిసలాట.. ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా భక్తులకు గాయాలు..!

Puri Rath Yatra Stampede: ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పురీ జగన్నాథ రథయాత్రలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరగ్గా.. ఈ ఘటనలో ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. దాదాపు 100 మందికిపైగా గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటలకు పహండి కార్యక్రమం జరుగుతుండగా.. జగన్నాథుని దర్శనం కోసం ప్రజలు అకస్మాత్తుగా రథాల వద్దకు రావడంతో తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. బలభద్రుడు, సుభద్ర దేవి, జగన్నాథ స్వామివార్ల రథాలను లాగేందుకు ఒడిశాలోని పురి ‘బడవండ’ (గ్రాండ్ రోడ్) వీధికి లక్షలాది మంది భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ క్రమంలో విపరీతమైన జనసందోహం పెరిగిపోవడంతో భక్తులు ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడ్డారు. రథాలను ముందుకు లాగే సమయంలో వద్ద ఒక్కసారిగా తొక్కిసలాట జరిగింది.
ఈ తొక్కిసలాటలో ఓ భక్తుడు మరణించగా.. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. దారి పొడవునా ఉన్న వాలంటీర్లు జనాలను వెనక్కి నెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. జనాలు ఒకరినొకరు తోసుకోవడంతో పరిస్థితి గందరగోళంగా మారింది. అధికారికంగా గాయపడిన వారి పూర్తి వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలంలో అధికారులు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.