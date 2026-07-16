Puri Jagannath Rath Yatra 2026: దేశంలోనే అత్యంత విశేషమైన ఈ పూరి జగన్నాధ రథయాత్ర నేడు జూలై 16వ తేదీన అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కానుంది. ఒడిశాలో జరిగే ఈ యాత్రకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తారు. భక్తుల కోసం ఆలయం ఇప్పటికే వసతి ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన ఈ రథయాత్రను చూడటానికి పర్యాటకులు కూడా విశేషంగా వస్తారు. హిందూమతంలో అత్యంత పవిత్రమైన ఈ యాత్ర ఆషాడ మాసంలో ప్రారంభమవుతుంది. అన్న జగన్నాథుడు, అన్న బాలభద్రుడు, చెల్లి సుభద్ర కలిసి రథాలపై నగరాన్ని చుట్టి, గుండిచా ఆలయం వైపు ప్రయాణిస్తారు. ఈ రథయాత్రను చూడటానికి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారు. స్వయంగా రథాన్ని లాగడానికి కూడా ఆసక్తి చూపుతారు.
ఈ పూరి జగన్నాథ రథాన్ని చూడటం లేదా లాగడం అనేది ఒక గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తారు. ఈ దివ్య యాత్రలో పాలుపంచుకోవడానికి దేశ విదేశాల నుండి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తారు. యాత్రకు సంబంధించి పూరి జగన్నాధ ఆలయ కమిటీ అత్యంత జాగ్రత్తగా ఏర్పాట్లు చేసింది. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు రావడం వల్ల చిన్నపాటి అజాగ్రత్త వల్ల కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి కమిటీ సరైన జాగ్రత్తలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. తోపులాటలు జరగకుండా ఉండాలని ఆలయ కమిటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
దుస్తుల విషయంలో జాగ్రత్తలు...
ప్రస్తుతం ఒడిశాలో తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంది. కాబట్టి రథాన్ని లాగే వారు కేవలం కాటన్ లేదా తేలికపాటి దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. ఎక్కువ దూరం నడిచేటప్పుడు అసౌకర్యంగా ఉండకుండా ఉండటానికి షూస్ లేదా స్పోర్ట్స్ షూస్ ధరించడం మంచిది. మీతో పాటు నీళ్ల సీసా, అత్యవసర మందులు, మొబైల్ ఫోన్, మీ గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు.
ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు...
రథయాత్ర సందర్భంగా పలు రహదారులను మూసివేత వల్ల వాహనదారుల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. భక్తులు ముందే ఏర్పాట్లు చేసుకుని పూరి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. లక్షలాది మంది వస్తుంటారు కాబట్టి, ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే ఆలయానికి చేరుకోవడం మంచిది. దీనికి సంబంధించి వాలంటీర్లను లేదా స్థానికులను సంప్రదిస్తే మీకు అవసరమైన సమాచారం లభిస్తుంది.
గుండిచా ఆలయ విశిష్టత...
మన పురాణాల ప్రకారం, జగన్నాథుడు తన సోదరులు బాలభద్రుడు, సుభద్రలతో కలిసి తన అత్తగారి ఇల్లు అయిన గుండిచా ఆలయానికి తొమ్మిది రోజుల పాటు యాత్రకు వెళ్తాడు. కొన్ని మత గ్రంథాల ప్రకారం గుండిచా ఆలయం దేవతల జన్మస్థలం. ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అలంకరించిన రథాలపై వీరు బయలుదేరుతారు. ఈ యాత్రను చూడటం వల్ల పాపాలన్నీ తొలగి మోక్షం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే భక్తులు ఈ రథయాత్రను చూడటమే కాకుండా, రథాన్ని లాగడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. రథాన్ని తాకడం కూడా ఎంతో పుణ్యంగా భావిస్తారు.
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