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నేడు పూరి జగన్నాథుని రథయాత్ర వైభవంగా ప్రారంభం.. 15 లక్షల మంది భక్తులతో పోటెత్తనున్న పూరి..! భక్తులకు ముఖ్యమైన గైడ్‌లైన్స్..

పూరి జగన్నాథ యాత్ర నేడు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభం కానుంది. జగన్నాథుడు నందిఘోశ రథంపై గుండిచా ఆలయానికి వెళ్తుండగా, ఆయనతో పాటు బాలభద్రుడు, సుభద్ర కూడా తమ తాళద్వజ, దప్పదళం రథాలపై బయలుదేరుతారు. ఈ రథయాత్ర వేడుకల సందర్భంగా మొత్తం 15 లక్షల మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.. దీనికి సంబంధించి ఆలయ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:01 AM IST
నేడు పూరి జగన్నాథుని రథయాత్ర వైభవంగా ప్రారంభం.. 15 లక్షల మంది భక్తులతో పోటెత్తనున్న పూరి..! భక్తులకు ముఖ్యమైన గైడ్‌లైన్స్..
Image Credit: Puri Jagannath Rath Yatra 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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