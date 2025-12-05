English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Putin Tour in India: పుతిన్ భారత్ రాక నేపథ్యంలో .. రష్యా, భారత్ మధ్య అణు రియాక్టర్స్ సహా పలు కీలక ఒప్పందాలు..

Putin In India: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ భారత్‌లో రెండో రోజు పర్యటిస్తున్నారు. ఈ రోజు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, వ్లాదిమర్ పుతిన్‌ కీలక భేటీ జరగనుంది. ఉదయం 11 గంటలకు రాష్ట్రపతి భవన్‌లో పుతిన్‌కు అధికారిక స్వాగతం లభించనుంది. ఆ తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్‌ హౌస్‌లో జరిగే శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరవుతారు. 23వ ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పలు కీలక ఒప్పందాలు కుదరనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:30 AM IST

వాణిజ్యం, రక్షణ రంగాలతోపాటు పలు కీలక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోనున్నారు. రక్షణ రంగంలో రెండు దేశాల మధ్య మరింత సహకారం, అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న వాణిజ్య ఒత్తిళ్లను తట్టుకోవడం, చిన్నతరహా మాడ్యులర్‌ అణు రియాక్టర్ల రంగంలో సహకరించుకోవడం వంటి పలు కీలక అంశాలపై ఇద్దరు అగ్ర నేతలు చర్చలు జరపనున్నారు. పలు కీలక ఒప్పందాలను కుదుర్చుకోనున్నారు. పశ్చిమ దేశాల ఆంక్షల నేపథ్యంలో పుతిన్, మోడీ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అమెరికాతో భారత్‌ సంబంధాలు కొంత దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలోనూ ఇది కీలకంగా మారింది.

8 దశాబ్దాల బంధంలో మరో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించేందుకు భారత్‌కు వచ్చిన పుతిన్‌కు పాలం విమానాశ్రయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. విమానం దిగివచ్చిన పుతిన్, స్వాగతం పలికిన మోడీలు కరచాలనంతోపాటు ఆలింగనం చేసుకున్నారు. భారతీయ సంప్రదాయ నృత్యాలతో పుతిన్‌కు స్వాగతం లభించింది. అనంతరం వారిద్దరూ ఒకే కారులో ప్రధాని నివాసానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రధాని ఆయనకు ప్రైవేటుగా విందు ఇచ్చారు. 

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ భారత పర్యటన సందర్భంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీని అభేద్యంగా మార్చారు. పుతిన్‌ దిల్లీలో దిగిన క్షణం నుంచి తిరిగి వెళ్లేవరకూ క్షణక్షణం పర్యవేక్షించేలా ఏర్పాటు చేశారు. 5వేల మందికి పైగా సిబ్బందిని భద్రతా విధుల్లో నియమించారు. పుతిన్‌ వెళ్లే అవకాశమున్న మార్గాలు, సమావేశ ప్రదేశాలను అత్యున్నతాధికారులు స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దళాలు, స్వాట్‌ బృందాలు, స్నైపర్లు, తక్షణ స్పందన దళాలను కీలక ప్రాంతాల్లో మోహరించారు. ఢిల్లీ పోలీసు విభాగం, కేంద్ర భద్రతా సంస్థలు, రష్యా అధ్యక్ష భద్రతా బృందం కలిసి బహుళస్థాయి భద్రతను కల్పిస్తున్నాయి. హైడెఫినిషన్‌ సీసీ టీవీ కెమెరాలు పని చేస్తున్నాయి. టెక్నికల్‌ మానిటరింగ్, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ యూనిట్లు పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నాయి. ఆయన మల మూత్రాలను కూడా ప్రత్యేకంగా ప్యాక్ చేసి వాళ్ల దేశానికి తీసుకెళతారట. ఆయన మల మూత్రాదులను తీసుకొని ఆయనకు సంబంధించిన రోగాలను ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేస్తారనే భయంతోనే వాటిని జాగ్రత్తగా ప్యాక్ చేసి వాళ్ల దేశానికి తీసుకెళ్లబోతున్నారు. 
శిఖరాగ్ర సమావేశం తర్వాత రష్యా ప్రభుత్వ ఛానల్‌ను భారత్‌లో ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన గౌరవార్థం రాష్ట్రపతి ఇచ్చే ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తారు. అనంతరం రాత్రి 9 గంటలకు పుతిన్‌ తిరుగుపయనమవుతారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Putin India TourVladimir PutinVladimir Putin Visits indiaPutin visits bharatRussian President Vladimir Putin

