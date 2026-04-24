Raghav Chadha: అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ కు బిగ్ షాక్.. బీజేపీలో చేరిన ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా..

Raghav Chadha joins in bjp: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రాజ్య సభ  సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దా బీజేపీలో చేరారు.  ఆయనతో పాటు  మరో ఇద్దరు ఎంపీలు సందీప్ పాఠక్, అశోక్ మిత్తల్ లు కూడా బీజేపీలో చేరారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:22 PM IST
Raghav Chadha ashok mittal Sandeep Pathak  joins in bjp: దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా బీజేపీలో చేరారు. ఆయనతో పాటు మరో  ఇద్దరు ఎంపీలు సందీప్ పాఠక్, అశోక్ మిత్తల్ లు కూడా బీజేపీలో చేరారు.   ఇటీవల రాఘవ్ చద్దాను  ఆప్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవి నుంచి తొలగించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత కూడా పలు సార్లు ఆయన ఆప్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. రాజ్య సభలో తమ పార్టీని బీజేపీలో విలీనం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించడం సంచలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో రాఘవ్ చద్దా మాట్లాడుతూ తమకు ఎంపీ హర్బజన్ సింగ్, స్వాతి మలివాల్, రాజిందర్ గుప్తా, విక్రమ్ సాహ్ని మద్దతు తెలియజేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

ఇటీవల  ఆప్ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా తమ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఆప్ పూర్తిగా అవినీతిపరుల చేతిలో వెళ్లిపోయిందన్నారు. పార్టీ తమ సిద్దంతాలకు తిలోదకాలు వదిలిందని రాఘవ్ చద్దా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది కాస్త అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ కు తలనొప్పిగా మారింది. ఇలా ఉండగా, పార్టీ ఆయన్ని రాజ్యసభ డిప్యూటీ లీడర్ పదవి నుంచి తొలగించి, ఆయన స్థానంలో అశోక్ మిట్టల్‌ను నియమించారు.

అప్పటి నుంచ రాఘవ్ చద్దా మరింతగా  ఆప్ పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తునే ఉన్నారు. నా నోరు నొక్కినంత మాత్రాన, మీరు గెలిచినట్టుకాదంటూ ఆప్ కు చివాట్లు పెట్టారు. ఇలాంటి వాటితో తన గొంతున అణచలేరన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాఘవ్ చద్దా చేసిన  ఆప్ నుంచి బీజేపీ పార్టీలో చేరారు.

మరోవైపు ఇప్పటికే ఆప్ నేతలు అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రాఘవ్ చద్దా లండన్ లో ఉన్నారన్నారు. కేవలం బీజేపీతో కుమ్మక్కై ఆప్ పై విమర్శలు చేశారని ఆప్ నేతలు ఇప్పటికే పలు మార్లు విమర్శించిన విషయం తెలిసిందే.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

