Raghav Chadha In To BJP: వదులుకుంటున్న ఆమ్‌ ఆద్మీ.. రాఘవ్‌ను రా రమ్మంటున్న బీజేపీ

Raghav Chadha Likely To Join In BJP: సొంత పార్టీ వదులుకుంటుండగా.. ప్రత్యర్థి పార్టీ రా రమ్మంటోంది. వరుసగా జరుగుతున్న పరిణామాలతో ఎంపీ రాఘవ్‌ చద్దా బీజేపీలో చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. భద్రతను అనూహ్యంగా తొలగించిన నేపథ్యంలో వరుసగా కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:38 PM IST

Raghav Chadha Touch With BJP: సామాన్యుల సమస్యలపై పార్లమెంట్‌లో నిలదీస్తూ కొన్ని రోజులుగా వైరల్‌గా మారిన ఎంపీ రాఘవ్‌ చద్దాకు వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. సొంత పార్టీ ఆమ్‌ ఆద్మీ అతడిని దూరం చేసుకుంటోంది. ఇప్పటికే పార్లమెంట్‌లో పార్టీ తరఫున అతడి పదవి తొలగించగా.. తాజాగా అతడి వ్యక్తిగత భద్రతను కుదించింది. సొంత పార్టీ వదులుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా రాఘవ్‌ చద్దాకు బీజేపీ అండగా నిలుస్తోంది. పంజాబ్‌ ప్రభుత్వం తొలగించిన భద్రతను తాము పునరుద్ధరిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీంతో రాఘవ్‌ బీజేపీలో చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఇదే విషయాన్ని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

పంజాబ్‌ నుంచి రాజ్యసభకు ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ తరఫున రాఘవ్‌ చద్దా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీలో అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌, మనీశ్‌ సిసోడియా తదితర టాప్‌ 10 లీడర్‌లలో ఒకడిగా రాఘవ్‌ ఉన్నాడు. అలాంటి రాఘవ్‌ చద్దాకు పార్టీకి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయని.. అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌తో రాఘవ్‌ విభేదిస్తున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే అవన్నీ పక్కనపెడితే ఇటీవల పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లో రాఘవ్‌ సామాన్యుల సమస్యలపై నిలదీస్తున్నాడు. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కీలక సమస్యలను చట్టసభలో ప్రస్తావిస్తుండడంతో ప్రజలందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఒక్కసారిగా దేశవ్యాప్తంగా రాఘవ్‌ పేరు మార్మోగింది. సోషల్‌ మీడియాలో కూడా రాఘవ్‌ చద్దాకు విశేష ప్రాచుర్యం లభించింది.

పార్లమెంట్‌లో ప్రజా సమస్యలపై నిలదీస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడిస్తుండగా అతడికి ప్రమోషన్‌ ఇవ్వాల్సి ఉండగా ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ మాత్రం అతడికి ఉన్న పదవి పీకేసింది. ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్‌ పదవి నుంచి రాఘవ్‌ను తొలగించింది. ఇప్పుడు పంజాబ్‌ ప్రభుత్వం జెడ్‌ ప్లస్‌ కేటగిరి భద్రతను తొలగించింది. ఇది జరిగిన కొన్ని నిమిషాలకే వెంటనే కేంద్ర హోం శాఖ స్పందించి జెడ్‌ కేటగిరి భద్రత మంజూరు చేసింది. జెడ్‌ కేటగిరి భద్రత కల్పించే వరకు వెంటనే రక్షణ కల్పించాలని ఢిల్లీ పోలీసులకు కేంద్ర హోం శాఖ ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

ఇంటలిజెన్స్‌ బ్యూరో సూచనల మేరకు కేంద్ర హోం శాఖ భద్రత కల్పించడంతో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు స్పందించారు. వరుస పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆమ్‌ ఆద్మీ వదులుకుంటుండడంతో రాఘవ్‌ చద్దాను చేర్చుకోవాలని బీజేపీలో భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 'బీజేపీ అగ్ర నాయకులతో రాఘవ్‌ సమావేశమయ్యాడు' అని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ప్రతినిధి ప్రియాంక కక్కర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజ్యసభ డిప్యూటీ లీడర్‌గా వచ్చిన అశోక్‌ మిట్టల్‌పై దాడులు చేయాలని నిర్ణయించుకోవడం దురదృష్టకరం అని తెలిపారు. రాజ్యసభకు అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ పంపిన విషయం గుర్తుంచుకోవాలని రాఘవ్‌ చద్దాకు ఆమె హితవు పలికారు.

వరుస పరిణామాలు చూస్తుంటే రాఘవ్‌ చద్దాను పొమ్మనలేక పొగబెడుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. త్వరలోనే అతడిపై వేటు వేసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు. ఆప్‌ వదులుకుంటుండగా బీజేపీ తలుపులు తెరుస్తోంది. ఇప్పటికే చర్చలు జరుగుతున్నాయని.. త్వరలోనే రాఘవ్‌ కాషాయ తీర్థం పుచ్చుకునే అవకాశం ఉందని చర్చ నడుస్తోంది. మరి ఏం జరుగుతుందో? ఈ పరిణామాలు ఎక్కడకు దారి తీస్తాయో వేచి చూడాలి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

