Raghav Chadha: పార్లమెంట్ లో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్న ఆప్ ఎంపీ.. చర్చనీయాంశమైన రాఘవ్ చద్దా ప్రశ్నలు..

AAP MP: మారుమూల గ్రామాల్లోసైతం రాఘవ్ చద్దా గురించే చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎవరాయన? పార్లమెంటులో ఆయన ఏం మాట్లాడారు? సామాన్యుడి గొంతుకగా ఎలా మారిపోయారు? కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టే ధైర్యం ఎలా వచ్చిందనే విషయానికొస్తే.. రాజకీయాల్లో రాణించాలని చాలామంది తాపత్రయ పడుతుంటారు. వారసత్వ రాజకీయాలతో ఏదో సాధించాలని భావిస్తుంటారు. ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా సేవచేయాలంటే... రాజకీయాలే వేదికగా మలచుకున్నామని ప్రగల్బాలు పలుకుతుంటారు. చెప్పేవారేగానీ.. ఎక్కడా ప్రజాసేవ చేసిన వారే లేరన్నది నగ్నసత్యం. దేశ రాజకీయాల్లోకి కసిగా దూసుకొచ్చిన ఓ యువ సంచలనం... ఇపుడు చట్టసభల్లో పెను సంచలనంగా మారాడు. సామాన్యుడి గొంతుకగా మారి.. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ... ప్రజల్లో సరికొత్త ఆలోచన రేకెత్తిస్తున్నాడు. ఆయనే రాఘవ్ చద్దా...
పార్లమెంటులో ఇప్పటిదాకా రాజ్యసభ సభ్యులుగానీ, లోక్ సభ సభ్యులుగానీ రాజకీయ ఆరోపణలు చేయడం... కుంభకోణాల గురించి మాట్లాడటం సభలో గందరగోల పరిస్థితులను సృష్టించడానికి సభ్యులు ఎదురు చూసేవారు. సామాజిక స్థితిగతులు.. సమాజంలో జరుగుతున్న కార్పొరేట్ దోపిడీ, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం, పాలకుల వైఫల్యాలను రాఘవ్ చద్దా ఎండగట్టడంతో ఒక్కసారిగా దేశమంతా చర్చించుకుంటోంది. సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్ ఆలోచనలో పడ్డారు. సాటి రాజ్యసభ సభ్యులు ముక్కున వేలేసుకున్నారు. అధికార యంత్రాంగాన్ని కదిలించింది. బయట ఎక్కడ చూసినా విద్యావంతులు, మేధావులుసైతం ఆయన మాట్లాడే తీరు... ఎంచుకున్న విషయాలను ప్రస్తావించుకుంటున్నారు. రాజకీయాలపట్ల అవగాహనలేని విద్యార్థులను ఆలోచింపజేశారు. గ్రామాల్లోనూ రాఘవ్ చద్దా గురించే చర్చించుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలోనూ... రాఘవ్ చద్దా ప్రసంగ వీడియోలు సెన్సేషన్ క్రియేచేస్తున్నాయి. విద్యావంతులు, యువతరమంతా... రాఘవ్ చద్దా వంటి వ్యక్తి రాజకీయాల్లో మరింత ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని ఆకాంక్షను కొంత మంది వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాజ్యసభ సభ్యులు రాఘవ్ చద్ధా... పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రస్తావించిన అంశాలు.. ప్రతి పౌరుడికి సంబంధించిన సమస్యలు కావడంతో చర్చకు దారితీశాయి. కార్పొరేట్ కంపెనీలు వేలకు వేలకోట్ల రూపాయలను రుణాలు తీసుకుని ఎగ్గొట్టేవారిని విడిచి పెట్టిన బ్యాంకర్లు... సామాన్యులనుంచి వేలకోట్లను పెనాల్టీపేరుతో దోచుకోవడమేంటని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బ్యాంకర్లు సేవింగ్స్ ఖాతాలు కలిగిఉన్న వారు.... కనీస మొత్తాన్ని మెయింటెన్ చేయడంలేదని... ఇష్టారాజ్యంగా పెనాల్టీ విధిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. బ్యాంకు ఖాతాల్లో పైసలు దాచుకుని అవసరాలకు వాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే... జరిమానాలతో బ్యాంకులు లూటీచేస్తున్నాయని ఆగ్రహించారు.
టెక్నాలజీ విప్లవంతో సమాచార వ్యవస్థ అరచేతిలోకి తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వాలని అభినందించిన రాజ్యసభ సభ్యులు రాఘవ్ చద్దా... కార్పొరేట్ దోపిడీని గణాంకాలతో ప్రస్తావించడంతో.... సభలోని సభ్యులంతా తెల్లమొహమేశారు. చదువుకున్నోడు.. చదువు లేని వాడు.. వాడే మొబైల్ ఫోన్ నెట్వర్క్ సంస్థలు ఇంటర్నె డేటాతో కలిపి వాయిస్ కాల్ టారిఫ్ లను నెల రోజులకు గాకుండా 28 రోజులకు ఛార్జిలను వసూలు చేస్తుండటం, డేటా వాడకపోయినా.... ఫార్వార్డ్ చేయక పోవడాన్ని రాజ్యసభలో ప్రస్తావించారు. దీంతో ప్రభుత్వ పెద్దలు సైతం సమాధానం ఇవ్వలేని పరిస్థితితో దేశమంతా ఆశ్చర్యపడింది. అంతేకాదు... మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాలనుంచి... మహానగరాల్లోనూ విచ్చలవిడిగా విక్రయిస్తున్న ఫ్రూట్ జ్యూస్ పేరుతో కూల్ డ్రింక్స్ విక్రయిస్తూ వినియోగదారులను మోసగిస్తున్న తీరును ప్రస్తావించారు. రసాయన ద్రావణాలను కలిపి కూల్ డ్రింక్స్ టెట్రా ప్యాక్ లపై సహజ పండ్ల రసమని ప్రజలను మోసగించడమేంటని ప్రశ్నించారు.
సామాన్యులే కాదు.. మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు, ఉద్యోగులు జీఎస్టీ వసూళ్లతో అడుగడుగునా... అన్యాయానికి గురవుతున్న తీరును కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించారు. సంపాదించిన డబ్బులకు జీఎస్టీ, ఆదాయపు పన్ను చెల్లించి, రోడ్డుపన్ను, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్, టోల్ ఛార్జిలు చెల్లిస్తూ.. జీఎస్టీ చెల్లింపులు చేయాల్సి వస్తోందనే ప్రశ్నించారు. అడుగడునా జీఎస్టీ రూపంలో పన్ను వసూలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం... ప్రయాణం సాఫీగా సాగే రోడ్లు ఎక్కడ వేసింది? ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో అధికార యంత్రాంగ చిత్తశుద్ధి ఎక్కడుందని రాఘవ్ చద్దా ప్రశ్నించారు.
విమాన ప్రయాణం సాగించే ఎగువ మధ్యతరగతి, సంపన్న వర్గాలు నిలువుదోపిడీకి గురవుతున్న తీరును పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని ఆలోచనలో పడేసింది. ఎయిర్ పోర్టుల్లో అమ్మే వాటర్ బాటిల్, సమోసాల ధరలు ఎందుకు పెరిగాయి. ఈ దోపిడీని అరికట్టే సామర్థ్యం అధికారయంత్రాంగానికి లేదా? అని ప్రశ్నించారు.
సమాజంపట్ల అవగాహనలేని వారంతా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, చట్టాల రూపకల్పన, సమాజ ప్రయోనాలను దెబ్బతీసే సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నారని సభలో రాఘవ్ చద్దా ఆగ్రహించారు. చట్టసభల్లో అర్థవంతమైన చర్చలు చేయకుండా, నీతిమాలిన విషయాలతో కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత... జీవన స్థితిగతుల్లోమార్పులకు అనుగుణంగా ఆధార్ కార్డుతో బయోమెట్రిక్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావడాన్ని హర్షించిన రాఘవ్ చద్దా... అన్నింటికీ బయోమెట్రిక్ పరిగణనలోకి తీసుకునే అధికార యంత్రాంగం, ఓటింగ్ వ్యవస్థలోనూ బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని అమలుచేయాలని ప్రభుత్వానికి గుర్తుచేశారు.గతంలో బీజేపీ ఇది అమల్లోకి తెస్తామంటే ఈయన నేతృత్వంలోని ఆప్ పార్టీనే కాంగ్రెస్ తో కలిసి అడ్డుకుంది.
రాఘవ్ చద్దా ఢిల్లీలోనే పుట్టి పెరిగారు. పంజాబ్ కు చెందిన వ్యాపార కుటుంబం. నాన్న సునీల్ చద్దా ఢిల్లీ కేంద్రంగా లిక్కర్ సంబంధ వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అమ్మ అల్కా చద్దా గృహిణి. అక్క గౌరీ చద్దా. రాఘవ్ చద్దా, ఇద్దరూ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు. న్యూఢిల్లీ బరకంబా రోడ్డులోని మోడ్రన్ స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించిన రాఘవ్ చద్దా.. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ శ్రీ వెంకటేశ్వర కళాశాలలో కామర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్, ఇన్సిట్యూట్ ఆఫ్ ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో పట్టా పొందారు. తోబుట్టువుల్లో అన్నాదమ్ములులేని రాఘవ్ చద్దా... రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్... పేరుకు ముఖ్యమంత్రి అయినా.. వెనకాలుండి షాడో సీఎంగా వ్యవహరిస్తున్నారే టాక్ కూడా ఉంది. ఓ రకంగా పంజాబ్ ను అనధికార ముఖ్యమంత్రిగా అందరు ఈయన పేరు చెప్పుకుంటున్నారు. 24వ తేదీ సెప్టెంబరు 2023లో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రాను వివాహం చేసుకున్నారు. 2025 అక్టోబరు 19తేదీన కొడుకు పుట్టారు. పేరు నీర్. ఇదీ కుటుంబ నేపథ్యం.
విద్యావంతుడైన రాఘవ్ చద్దా... కోట్లకు కోట్లు సంపాదించే జ్ఞానం ఉన్నా... సమాజంలో జరుగుతున్న దోపిడీని నియంత్రించాలనే సంకల్పంతో రాజకీయరంగం ప్రవేశం అనివార్యమైంది. వృత్తిరీత్యా రాఘవ్ చద్దా ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్... అవినీతి రహిత సమాజంలో భాగం కావాలని ఆమ్ ఆద్మీపార్టీ లక్ష్యాలకు ఆకర్షితుడై రాజకీయాల్లోకి కాలుమోపారు. ఢిల్లీలో ఛార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా పనిచేస్తున్న రాఘవ్ చద్దా... 2012లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలోకి రాగానే... పార్టీ కమిటీకి కోశాధికారిగా నియమితులయ్యారు. అప్పటి ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ బృందంతో కలిసి లోక్ పాల్ బిల్లు రూపకల్పనలో పాలుపంచుకున్నారు. 2016లో ఢిల్లీ ఆర్థిక మంత్రి మనీష్ సిసోడియాకు కొద్దికాలం పాటు సలహాదారుడిగా పనిచేశారు. అంతేకాదు ఈయన పై పలు కుంబకోణాల ఆరోపణలు వచ్చాయి. అటు 2018లో, 2019 లోక్సభ ఎన్నికల కోసం రాఘవ్ చద్దా దక్షిణ ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇన్చార్జ్గా వ్యవహరించారు. 2019లో, ఆయన దక్షిణ ఢిల్లీ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుండి లోక్సభ ఎన్నికలలో పోటీ చేసి, బీజేపీ అభ్యర్థి రమేష్ బిధూరి చేతిలో ఓడిపోయారు. ఫిబ్రవరి 2020లో, ఆయన రాజేంద్ర నగర్ నియోజకవర్గం నుండి ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పోటీ చేసి, బీజేపీకి చెందిన ఆర్.పి. సింగ్పై గెలుపొందారు. 2022 మార్చి 21న, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆయనను పంజాబ్ నుండి రాజ్యసభకు నామినేట్ చేసింది. 2022 మార్చిలో, పంజాబ్లో ఆప్ భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత, ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ రాఘవ్ చద్దాను ఒక సలహా కమిటీకి ఛైర్మన్గా కంటే షాడో సీఎంగా ఉన్నారనే అపవాదు కూడా ఉంది.
రాజకీయాల్లో రాణిస్తున్న సంపన్న కుటుంబీకుడు... సామాన్యులను గురించి చట్టసభల్లో ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం చూసిన భారతీయ పౌరులు... ఇలాంటి నిఖార్సయిన వాళ్లుకదా చట్టసభల్లో ఉండాలని చర్చించుకుంటున్నారు.కానీ నాణానికి మరోవైపు రాఘవ్ చద్దా లాంటి వ్యక్తి పంజాబ్ లో అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే అపవాదు ఉంది. మరోవైపు పంజాబ్ మొత్తం డ్రగ్స్ మాఫియాతో ఈయనకు సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. ఏది ఏమైనా ఈయన సంధించిన ప్రశ్నలు గతంలో అధికార బీజేపీ ఎంపీలు సంధించినా.. ఈయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రజలకు మంచి జరిగే విషయాల్లో ప్రతిపక్ష ఎంపీలు ఇచ్చే సలహాలు ప్రభుత్వం పాటిస్తే అంతకంటే మంచి మరేది ఉండదు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ న్యూస్ డెస్క్)
