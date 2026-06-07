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Raghava Lawrence: రాజకీయాల్లో రాఘవ లారెన్స్ ఎంట్రీ.!. ఎక్స్‌లో సంచలన పోస్ట్.. సీఎం విజయ్ పార్టీ నుంచేనా..?..

Raghava lawernce political Entry: ఫైనల్ గా ప్రముఖ కొరియో గ్రాఫర్ రాఘవ లారెన్స్ తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి బరిలోకి నిలుస్తున్నారని వస్తున్న ప్రచారంపై  తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. జూన్ 11న తన జీవితానికి సంబంధించిన గొప్ప విషయం అనౌన్స్ మెంట్ చేస్తానని రాసుకొచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 07, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:50 PM IST
Raghava Lawrence: రాజకీయాల్లో రాఘవ లారెన్స్ ఎంట్రీ.!. ఎక్స్‌లో సంచలన పోస్ట్.. సీఎం విజయ్ పార్టీ నుంచేనా..?..
Image Credit: tamilnadunews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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