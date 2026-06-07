Raghava Lawrence tweet on political entry in tamil nadu: తమిళనాడు రాజకీయాలు దేశంలో హట్ టాపిక్ గా మారాయి. సీఎంగా విజయ్ దళపతి పగ్గాలు చేపట్టినప్పటి నుంచి తరచుగా అక్కడి రాజకీయాలు ఏదో ఒక అంశంతో కాంట్రవర్సీగా మారి వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికే డీఎంకే నేతలు, అన్నాడీఎంకే సైతం సీఎం విజయ్ దళపతి ప్రభుత్వం ఆరు నెలలకు మించి ఉండదని తరచుగా హట్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక సీఎం విజయ్ సంకీర్థ పార్టీలు కూడా పక్కలో బళ్లెంలా మారాయని టాక్ నడుస్తొంది. ఇటీవల మంత్రులకు కేటాయించిన శాఖల విషయంలో కూడా రచ్చ నెలకొంది.
అయితే.. విజయ్ దళపతి ఇటీవల విడుదలైన ఎన్నికల ఫలితాల్లో పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి రెండుస్థానాల్లో గెలుపొందారు. దీంతో గెలిచిన తర్వాత తిరుచ్చి ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో అక్కడ ఉపఎన్నిక అనివార్యమైంది. తొలుత తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి త్రిషను బరిలోకి దింపి ఆమెను కెబినెట్ లో తీసుకుంటారని విపరీతమైన ప్రచారం జరిగింది. దీంతో త్రిష తమిళనాడు రాజకీయాల్లో గేమ్ చెంజర్గా మారుతారని కూడా నెట్టింట రచ్చ నడిచింది.
కానీ వీటన్నింటికి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి కొరియో గ్రాఫర్, నటుడు రాఘవ లారెన్స్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారని గత కొన్ని రోజులుగా ఊహగానాలు నెట్టింట హల్ చల్ చేశాయి. దీనిపై స్వయంగా రాఘవ లారెన్స్ పొస్ట్ పెట్టి మరీ రియాక్ట్ కావడంతో ఈ రూమర్స్ కు మరింత హైప్ ఇచ్చినట్లు అయ్యింది. తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో రాఘవ లారెన్స్ తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి ఉపఎన్నికల బరిలో ఉండబోతున్నాననే వార్తలపై స్పందించారు.
చాలా మంది మిత్రులు, బంధువులు, మీడియా మిత్రులు తనను ఫోన్ చేసి పొలిటికల్ ఎంట్రీ రూమర్స్ పై అడుగుతున్నారని అన్నారు. ప్రస్తుతం బెంజ్ మూవీ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఈ మూవీ షెడ్యూల్ జూన్ 10 తో ముగుస్తుందని చెప్పారు. మా అమ్మగారి ఆశీస్సులతో నా జీవితానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం 11వ తేదీ గురువారం ఉదయం 9:30 గంటలకు అనౌన్స్ చేస్తానంటూ రాసుకొచ్చారు. దీంతో రాఘవ లారెన్స్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ మీద ఆల్ మోస్ట్ క్లారిటీ ఇచ్చారని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ఒక వేళ రాఘవ లారెన్స్ కు రాజకీయాల్లో రావడం ఆసక్తిలేకపోతే నేరుగా చెప్పేవారని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ఆయనకు పొలిటికల్ ఎంట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టే..తన జీవితంకు సంబంధించిన గొప్ప అనౌన్స్ మెంట్ అని రాసుకొచ్చారని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా రాఘవ లారెన్స్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ మీద ఆసక్తికర చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు రాఘవ లారెన్స్ ఇప్పటికే తన తల్లి పేరు మీద అనేక సేవకార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఎవరైన తనకు సాయం కావాలని కోరగానే వెంటనే తన టీమ్ లేదా నేరుగా రియాక్ట్ అయి వారికి తన వంతుగా సాయం అందిస్తు రాఘవ లారెన్స్ తరచుగా తన గొప్పమనసు చాటుకుంటునే ఉంటారు. ఈ క్రమంలో జూన్ 11న ఆయన అనౌన్స్ మెంట్ పై మాత్రం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నట్లు చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు సీఎం విజయ్ టీవీకే పార్టీ నుంచి బరిలో నిలుస్తారా..? అని కూడా రచ్చ నడుస్తొంది.
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