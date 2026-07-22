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ఉద్రిక్తతల వేళ మోదీ ప్రభుత్వానికి రాహుల్‌ గాంధీ మూడు డిమాండ్లు.. అవి ఏమిటంటే?

Rahul Gandhi Demands To Centre: నీట్‌ పరీక్ష పేపర్‌ లీక్‌ అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా పోరాటం జరుగుతుండగా.. రాహుల్‌ గాంధీ మోదీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మరోసారి మోదీ ప్రభుత్వానికి మూడు డిమాండ్లు చేశారు. ధర్మేంద్ర ప్రదాన్‌ రాజీనామా చేయాలని మరోసారి డిమాండ్‌ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:57 PM IST
ఉద్రిక్తతల వేళ మోదీ ప్రభుత్వానికి రాహుల్‌ గాంధీ మూడు డిమాండ్లు.. అవి ఏమిటంటే?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఉద్రిక్తతల వేళ మోదీ ప్రభుత్వానికి రాహుల్‌ గాంధీ మూడు డిమాండ్లు.. అవి ఏమిటంటే?
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