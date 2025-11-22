Rahul Gandhi: రాహుల్ గాంధీ వాట్ నెక్ట్స్.. 95 ఓటములు.. యువరాజు ముందున్న దారేది..!

వారసత్వ రాజకీయాల్లో జవహార్ లాల్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, సోనియా సారథ్యం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజావి శ్వాసాన్ని పొందలేకపోతుంది. రాహుల్ గాంధీ ప్రాతినిధ్యంతో పనిచేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుర్కొన్న ఎన్నికల ఫలితాలను ఓ సారి పరిశీలిస్తే… రాష్ట్రాల వారీగా 95 సార్లు ఎన్నికల ఫలితాలు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుడిగా రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు దూరమయ్యాయి. కాంగ్రెస్ ఓటములతో ఐదు అడుగుల దూరంలో సెంచరీకి చేరువైంది.2004లో రాహుల్ గాంధీ తొలిసారి ఎంపీగా ఎన్నికై రాజకీయాల్లో ప్రవేశించిన తర్వాత జరిగిన వివిధ రాష్ట్రాల ఎన్నికల సరళి ఆధారంగా ఈ లెక్కలను బీజేపీ బయట పెట్టింది. సిక్కింలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరపరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. కుప్పకూలిన కాంగ్రెస్ కోలుకోలేని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. 5 సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరాజయం పాలైంది. 2004, 2009, 2014,2019,2024 ఎన్నికల్లో వరుస ఓటములతో సతమతమవుతోంది.
కర్ణాటకలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేదుఫలితాలు వచ్చాయి. 2004, 2008, 2018లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆశించిన మెజారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరమైంది.బీహార్ లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. ప్రత్యర్థులకు గట్టి పోటీ ఇవ్వలేని పరిస్థితి నెలకొంది. నాలుగుసార్లు బీహార్ ఫలితాలు చేజారిపోయాయి. 2005, 2010, 2020, 2025 ఎన్నికల్లో ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిరాశను మిగిల్చాయి.పశ్చిమ బెంగాల్ లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు సార్లు చతికిల పడింది. 2006,2016,2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆశించిన మెజారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కలేదు.
ఒడిశాలో కాంగ్రెస్ ఆశలు అడియాసలయ్యాయి. వరుసగా ఐదు సార్లు పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి లేని పరిస్థితి ఎదురైంది. 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 ఎన్నికల్లో వరుస ఓటములతో కాంగ్రెస్ విలవిల్లాడుతోంది.ఝార్ఖండ్ ఎన్నికల్లో హ్యాట్రిక్ ఓటమితో కాంగ్రెస్ పార్టీ కోలుకుంది. 2005,2009,2014 ఎన్నికల్లో ఘోరపరాజయం పాలైంది. తర్వాత రాజకీయ సమీకరణల మార్పుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కుదుటపడింది. ఇక్కడ సంకీర్ణ భాగస్వామ్యంలో ఉంది.
కేరళలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇబ్బంది పడింది. మెజారిటీ స్థానాలు చేజారిపోవడంతో అధికారానికి దూరం కావాల్సి వచ్చింది. 2006, 2016, 2021 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతికూల ఫలితాలు ఎదురయ్యాయి.పంజాబ్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిమ్మదిరిగే ఫలితాలు ఎదురయ్యాయి. మూడుసార్లు అధికారాన్ని కోల్పోయింది. 2007, 2012, 2022 ఎన్నికల్లో చేదు ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ చిన్నబోయింది.
గుజరాత్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికికోల్పోయింది. ప్రతిపక్షపార్టీకి గట్టి పోటీనిచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. వరుసగా నాలుగు సార్లు ఓటమిపాలైంది. 2007, 2012, 2017, 2022లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయంపాలైంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగైపోయింది. వరుస ఓటములతో విలవిల్లాడుతోంది. రాహుల్ రాజకీయ ప్రవేశం తర్వాత 2007,2012, 2017,2022లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని నిరాశ పరిచాయి.
ఉత్తరాఖండ్ లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతికూల ఫలితాలు కోలుకోని దెబ్బకొట్టాయి. మూడు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార పీఠాన్ని చేరువ కాలేని పరిస్థితి నెలకొంది.2007, 2017,2022లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఫలితాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని నిరాశ పరిచాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖంగుతింది. రెండు సార్లు పరాజయం పాలైంది. 2007, 2017 ఎన్నికల్లో ఓటమితో అధికారానికి దూరమైంది.ప్రస్తుతం అధికారంలో కొనసాగుతుంది. చత్తీస్ ఘడ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చతికిలపడింది. హ్యాట్రిక్ ఓటమితో కాంగ్రెస్ కుదేలైంది. 2008, 2013, 2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరపరాజయం పాలైంది.
మధ్యప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభావం మసకబారిపోయింది. వరుస పరాజయాలతో దాదాపుగా కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి తలెత్తింది. 2008, 2013, 2018, 2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గట్టెక్కలేని పరిస్థితి లేకపోయింది. త్రిపురలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తేరుకోలేకపోతోంది. వరుసగా నాలుగుసార్లు ఓడిపోయింది. అక్కడ కోలుకోలేని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. 2008, 2013, 2018, 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకో లేకపోయింది.
నాగాలాండ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమరుగైంది. వరుస పరాజయాలతో ఉనికి కోల్పోయింది. 2008, 2013, 2018, 2023లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పత్తాలేకుండా పోయింది.తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ కసరత్తు చేస్తోంది. రాజకీయ సమీకరణలను కూడగట్టకుని కూటమితో ఉనికి చాటుకుంటోంది. 2011, 2016 ఎన్నికల్లో చేదుఫలితాలను చవిచూసింది.
పాండిచ్చేరిలో కాంగ్రెస్ పరాజయంపాలైంది. రెండు సార్లు ఫలితాలు నిరాశపరిచాయి. 2011, 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలు చేజారిపోయాయి.గోవాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కుదేలైంది. వరుస ఓటములతో హ్యాట్రిక్ సొంతం చేసుకుంది. 2012, 2017, 2022 ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు కాంగ్రెస్ చేజారిపోయాయి.రాజస్థాన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాణించలేకపోయింది. రెండు సార్లు అధికారానికి దూరమైంది. 2013, 2023 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పత్తాలేకుండా పోయింది.
దేశ రాజధానిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ డీలాపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోటకు బీటలు వారాయి. వరుస పరాజయాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పత్తాలేకుండా పోయింది. 2013, 2015, 2020, 2025 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖంగుతింది.ఢిల్లీ పక్కనే ఉన్న హర్యాణాలోనూ కాంగ్రెస్ కనుమరుగైంది. హ్యాట్రిక్ పరాజయాలతో ఉనికి కోల్పోయింది. 2014, 2019, 2024 ఎన్నికల్లో ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖంగుతింది.
జమ్మూకాశ్మీర్ లో కాంగ్రెస్ కలవరపాటుకు గురైంది. 2014లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఊహించని విధంగా పరాజయం పాలైంది. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాయమైపోయింది. హ్యాట్రిక్ ఓటములతో కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి కష్టంగా మారింది. 2014, 2019, 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేదు అనుభవాన్ని మిగిలింది.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సతమతమైంది. తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత రెండు సార్లు పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. దాదాపు కాంగ్రెస్ కాలగర్భంలో కలిసి పోయిందనుకున్న పరిస్థితినుంచి ఉనికిని చాటుకుంది. 2014, 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘోరపరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ కనుమరుగైంది. హ్యాట్రిక్ ఓటములతో కాంగ్రెస్ పత్తాలేకుండా పోయింది. రాష్ట్రవిభజన తర్వాత ఒక్క స్థానాన్నికూడా గెలవలేని పరిస్థితి తలెత్తింది. 2014, 2019, 2024 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది.
అస్సాంలో కాంగ్రెస్ అదృశ్యమైంది. వరుసగా రెండుసార్లు అధికారాన్ని కోల్పోయింది. 2016, 2021 ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలను సొంతం చేసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది.మేఘాలయాలో కాంగ్రెస్ విలవిలలాడింది. వరుసగా రెండు సార్లు ఓటమిపాలైంది. 2018, 2023 ఎన్నికల్లో మెజారిటీ సీట్లు సాధించలేక అధికారానికి దూరమైంది.
మణిపూర్ లో కాంగ్రెస్ మాయమైపోయింది. వరుసగా రెండు సార్లు ఓటమితో అధికారాన్ని కోల్పోయింది. 2017, 2022 ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలను చేజిక్కించుకోలేకపోయింది. మిజోరాంలో కాంగ్రెస్ పత్తాలేకుండా పోయింది. వరుసగా రెండు సార్లు ఓటమిపాలైంది. 2018, 2023 ఎన్నికల్లో అధికారానికి దూరమైంది.అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ ఆగమైంది. రెండు వరుస పరాజయాలతో అమోమయంలో పడింది. 2019, 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఆశలు గల్లంతయ్యాయి.
జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.