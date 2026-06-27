New Rules in July 1st : అవును జూలై 1 తో కొత్త నెలతో మన జీవితాల్లో పలు మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నాయి. ఆధార్ నిబంధనల సవరణల నుండి LPG ధరల మార్పుల వరకు, బ్యాంకుల నుండి రైల్వే వరకు జూలై మొదటి రోజు నుండే అనేక కొత్త నిబంధనలు అమలులోకి రానున్నాయి.
ఏయే మార్పులు రాబోతున్నాయి.. సామాన్యులకు కలిగే లాభాలు..
పన్ను దాఖలు గడువు
31 మార్చి 2026తో ముగిసే ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి, జీతం పొందే వ్యక్తులు, ఆడిట్ అవసరం లేని వారి కోసం ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ (ITR) దాఖలు చేయడానికి గడువు తేదీ జూలై 31. జీతం పొందే ఉద్యోగులు, అలాగే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ (పెట్టుబడి లాభాలు), గృహ ఆస్తి లేదా ఇతర వ్యాపారేతర ఆదాయం (ఆడిట్ అవసరం లేనివి) కలిగిన వ్యక్తులు ITR-1, ITR-2 ఫారమ్లను నింపాల్సి ఉంటుంది.
TDS జమ గడువు..
ఆదాయపు పన్ను చట్టం, 2025 నిబంధనల ప్రకారం ఆదాయపు పన్ను అధికారి మూడు మాసాలకు సంబంధించి డిపాజిట్ అనుమతి పొందినట్లయితే, ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన TDS (Tax Deducted at Source) జమ చేయడానికి గడువు తేదీ జూలై 7గా ఉండనుంది.
రైల్వే నిబంధనల మార్పులు..
జూలై 1 నుండి, భారతీయ రైల్వే నిబంధనల్లో పలు మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఇకపై రైల్వేలో చట్టపరమైన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది రైల్వే శాఖ. టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం తీవ్రమైన నేరంగా పరిగణించనున్నారు. అలాగే నిబంధనల అమలును మెరుగుపరచడానికి 'జన్ విశ్వాస్ చట్టం' (Jan Vishwas Act) సవరణల కింద, సరైన టికెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు విధించే కనీస జరిమానా ₹250 నుండి ₹500కి పెంచబడింది. మహిళల కోసం కేటాయించిన కోచ్లలో ప్రయాణించే పురుష ప్రయాణికులకు ₹2,500 వరకు జరిమానా విధిస్తారు. వేరొకరి టిక్కెట్పై ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఋజువు అయితే.. అధిక జరిమానాలు కూడా విధిస్తారు. కేవలం జనరల్-క్లాస్ టిక్కెట్తో స్లీపర్ కోచ్లో ప్రయాణించినా కూడా కఠినమైన జరిమానాలు విధించే అవకాశం రైల్వే కొత్త నిబంధనల్లో పొందుపరిచారు.
అనుమతి లేకుండా రైల్లలో వస్తువులు అమ్మడం, రైళ్లలో భిక్షాటన చేయడం, ఇబ్బంది కలిగించడం, దురుసుగా ప్రవర్తించడం, బహిరంగంగా మద్యం సేవించడం వంటివి పూర్తిగా నిషేధం. అంతేకాదు రైల్వే ఆస్తిలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించడం, ప్రమాదకరమైన వస్తువులను అక్రమంగా తీసుకువెళ్లడం వంటి నేరాలకు కూడా భారీ జరిమానాలు విధించవచ్చు.
ఆధార్ అప్డేట్..
మీ ఆధార్ కార్డులో మీ ఈమెయిల్ చిరునామాను అప్డేట్ చేయకపోతే, జూలై 1 నుండి డిసెంబర్ వరకు అది ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చని UIDAI తెలియజేసింది. ఈ కాలంలో వినియోగదారులు పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, లింగం, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ వంటి సాధారణ సమాచారాన్ని ఎలాంటి రుసుము చెల్లించకుండా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. గతంలో, దీని కోసం మీరు ₹75 చెల్లించాల్సి ఉండేది.
mAadhaar యాప్ త్వరలో నిలిపివేయనున్నారు. కొత్త యాప్లో ఫేస్ అథెంటికేషన్, QR షేరింగ్, బయోమెట్రిక్ లాక్ వంటి ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి.
ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల మార్పు..
ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCలు), ప్రపంచ ఇంధన ధరలు, విధాన నిర్ణయాలను బట్టి, జూలై 1న గృహ, వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను సవరించే అవకాశాలున్నాయి.
సీఎన్జీ, పీఎన్జీ, ఏటీఎఫ్ ధరల సవరణ..
సీఎన్జీ, పీఎన్జీ, ఏటీఎఫ్ ధరలు కూడా జూలై 1న స్పల్ఫ మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల గృహ, ప్రయాణ ఖర్చులపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనలలో మార్పులు..
జూలై నుండి, హెచ్డిఎఫ్సీ బ్యాంక్ గోల్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు, దేశీయ విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ను కొనసాగించడానికి కొత్త త్రైమాసిక ఖర్చును లిమిట్ను చేరుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విధానం ప్రకారం, తదుపరి మూడు నెలల్లో ఉచిత దేశీయ విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ను పొందడానికి, వినియోగదారులు గత త్రైమాసికంలో కనీసం ₹60,000 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.
సిటీ క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనలలో మార్పులు..
సిటీ క్రెడిట్ కార్డులు జూలై 15 నాటికి పూర్తిగా యాక్సిస్ బ్యాంక్కు బదిలీ చేయబడతాయి. వినియోగదారులు తమ ప్రస్తుత కార్డ్ నంబర్, పిన్, గడువు తేదీ, సీవీవీని అలాగే కొనసాగనున్నాయి. బిల్లింగ్ చెల్లింపులు,గడువు తేదీలు స్టేట్మెంట్ జారీ తేదీలు కూడా యథాతథంగా ఉంటాయి.
అన్ని ఉత్పత్తులపై ఉన్న రివార్డ్ పాయింట్లు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ప్లాట్ఫామ్లపై ఏకీకృతం చేయబడతాయి. బదిలీ తర్వాత వడ్డీ ఛార్జీలు యాక్సిస్ బ్యాంక్ రేట్ల ప్రకారమే ఉంటాయి.
యెస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ నిబంధనలలో మార్పులు
జూలై 1 నుండి, యెస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ వినియోగదారులు ఉచిత దేశీయ విమానాశ్రయ లాంజ్ యాక్సెస్ పొందడానికి, ప్రతి త్రైమాసికంలో ₹35,000 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఖర్చు పరిమితి ఇంతకుముందు ప్రతి త్రైమాసికానికి ₹10,000గా ఉండేది. ఈ నిబంధనల మార్పు యెస్ మార్కీ, యెస్ సెలెక్ట్, యెస్ రిజర్వ్, యెస్ ఫస్ట్ ప్రిఫర్డ్, యెస్ ఎలైట్, ఇతర క్రెడిట్ కార్డులకు కూడా వర్తిస్తుంది.
హెచ్ఎస్బిసి క్రెడిట్ కార్డ్ రివార్డ్ పాయింట్లలో మార్పులు..
జూలై 1 నుండి, ప్రభుత్వ చెల్లింపులు, బీమా ప్రీమియంలు, వాలెట్ లోడ్లు, ఇంధన కొనుగోళ్లు, పన్ను చెల్లింపులు, యుటిలిటీ చెల్లింపులపై రివార్డ్ పాయింట్లను ఇవ్వడం హెచ్ఎస్బిసి నిలిపివేస్తుంది. ఈ కేటగిరీలలో తరచుగా ఖర్చు చేసే కార్డ్ హోల్డర్లు తక్కువ రివార్డ్ పాయింట్లను పొందే అవకాశం ఉంది.
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