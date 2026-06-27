Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 1 నుండి ఆధార్, ఎల్‌పీజీ, బ్యాంక్, రైల్వే నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!

సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 1 నుండి ఆధార్, ఎల్‌పీజీ, బ్యాంక్, రైల్వే నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!

July 1st Big Changes: సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్. జూలై 1 నుంచి  పలు రంగాల్లో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు తీసుకురాబోతుంది. దీంతో సామాన్య మధ్య తరగితికి అత్యవసరమైన భీమా, ఆధార్, ఎల్‌పీజీ, బ్యాంకింగ్, రైల్వే నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:55 PM IST
సామాన్యులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 1 నుండి ఆధార్, ఎల్‌పీజీ, బ్యాంక్, రైల్వే నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు..!
Image Credit: July 1st Key Changes (File/Photos)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Peddi Controversy: బలపం పట్టి భామ బళ్లో పాతలో బలపం అంటే ఏంటో తెలుసా..
Peddi controversy8 min ago
2
Cobra Video21 min ago
3
Ravi Teja36 min ago
4
Cobra In Toilet51 min ago
5
Bala Baba Viral Video1 hr ago