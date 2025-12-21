English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Railway Fare Hike: రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. భారీగా టిక్కెట్‌ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్‌ఏసీ ధరలు ఇవే..!

Railway Fare Hike: రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. భారీగా టిక్కెట్‌ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్‌ఏసీ ధరలు ఇవే..!

Railway Fare Hike From December 26: రైలు ప్రయాణీకులకు బిగ్ షాక్.  ఇండియన్‌ రైల్వేస్‌. టికెట్ ధరలను సవరించింది. ప్రధానంగా 215 కీమీ కంటే ఎక్కువ దూర ప్రయాణాలు చేసేవారిపై ఈ భారం పడనుంది. ఆర్డినరీ క్లాసులో కిలోమీటర్ ఒక పైసా చొప్పున పెంచింది. మరోవైపు మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్, నాన్ ఏసీ, ఏసీ తరగతులకు కూడా కిలోమీటర్లకు రెండు పైసలు చొప్పున చార్జీలను పెంచింది. ఈ పెరిగిన ధరలు డిసెంబర్‌ 26వ తేదీ నుంచి అమలు కానున్నాయి. భారతీయ రైల్వే తాజా సవరించిన ధరలను తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 21, 2025, 01:40 PM IST

Railway Fare Hike: రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. భారీగా టిక్కెట్‌ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్‌ఏసీ ధరలు ఇవే..!

Railway Fare Hike From December 26: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ బ్యాడ్ న్యూస్. ఇండియన్‌ రైల్వే ధరలను సవరించింది. భారతీయ రైల్వే నేపథ్యంలో ఇది ఏసీ, నాన్ ఏసీ, ఆర్డినరీ క్లాసుల పై కూడా ప్రభావం పడనుంది. ఈ ధరలు ఈనెల డిసెంబర్ 26 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించింది. ఈ మార్పులతో రైల్వేకి రూ.600 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని తెలిపింది. ప్రధానంగా 215 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూర ప్రయాణాలకు చేసే ఆర్డినరీ క్లాసులో కిలోమీటర్‌కు ఒక పైసా, మెయిల్, ఎక్స్‌ప్రెస్, నాన్ ఏసీ, ఏసీ తరగతుల్లో కిలోమీటర్‌కు రెండు పైసలు చొప్పున ఛార్జీలు పెంచింది. ఇక నాన్ ఏసీ కోచ్‌లో 500 కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తే ఒక్కో ప్రయాణికుడికి రూ.10 అదనంగా భారం పడనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇక సుదూర ప్రాంతాలకు కూడా అతి తక్కువ ధరలోనే రైల్వే ప్రయాణికులు చేరుస్తుంది. అందుకే ప్రతిరోజు కొన్ని మిలియన్ల మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానం చేరవచ్చు. అయితే ఇక 215 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ ప్రయాణం చేసే వారిపై అదనపు భారం పడనుంది. సాధారణ తరగతి నుంచి ఎక్స్‌ప్రెస్, నాన్‌ ఏసీ , ఏసీ అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది. ఈ టికెట్ ధరల ద్వారా రూ.600 కోట్లకు పైగా ఆదాయం వస్తుందని రైల్వే అంచనా వేస్తుంది. ఒక ప్రయాణికుడు నాన్‌ లో ప్రయాణం 500 కి.మీ ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే అతని ప్రస్తుత టికెట్ పది రూపాయలు ఎక్కువ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

 ఇప్పుడు ఒకవేళ వెయ్యి కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తే థర్డ్ ఏసీలో అయితే దాదాపు టికెట్ ధర కి రూ.20 ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని రోజులుగా రైల్వే ఆపరేషన్ మరింత పెరిగిపోయింది. నెట్‌వర్క్ కూడా పెంచుతూనే ఉంది. రైల్వే ప్రయాణీకులకు సులభతరంగా భద్రమైన జర్నీ అందించడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. రైల్వే ప్రయాణీకులకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రధానంగా మ్యాన్ పవర్ కూడా లక్ష రూ.1,15000 కోట్లకు పెరిగింది. పెన్షన్ కూడా రూ.60000 కోట్లకు పెరిగింది. మొత్తంగా 2024-25 రూ.2,63000 కోట్లకు చేరింది.

 

 

 ఈ నేపథ్యంలో కార్గోకు సంబంధించి ఎక్కువగా ధరల సవరణ చేసింది. రైల్వే ప్రయాణికులకు కాస్త తక్కువగానే ఈ రేట్లను పెంచింది. ప్రపంచంలోనే భారతీయ రైల్వేస్ రెండో అతిపెద్ద కార్గో. ప్రధానంగా పండుగ సీజన్లో 12 వేలకు ట్రైన్స్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహిస్తున్నాయి. తక్కువ ధరలోనే టికెట్ ధర ఉండటంతో ఎక్కువ ప్రయాణం రైల్వే ద్వారానే చేస్తారు. సుదూర ప్రాంతాలకు కూడా సులభంగా అతి తక్కువ సమయంలోనే గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుంది. అందుకే ప్రతి రోజు కొంత లక్షలాది మంది రైల్వే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. రిజర్వేషన్ రెండు నెలలు ముందుగానే రైల్ టికెట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు తత్కాల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఒకరోజు ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ రైల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఐఆర్‌సీటీసీ తప్పనిసరి చేసింది.

