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నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. 6,557 రైల్వే జాబ్స్.. రేపే లాస్ట్ డేట్

RRB Technician Recruitment 2026: టెక్నీషియన్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2026 నోటికేషన్ కింద 6,557 పోస్టులను ఆర్ఆర్‌బీ భర్తీ చేయనుండగా.. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు రేపటితో గడువు ముగియనుంది. ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోనివారు వెంటనే అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 28, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:53 PM IST
నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. 6,557 రైల్వే జాబ్స్.. రేపే లాస్ట్ డేట్
Image Credit: RRB Technician Recruitment 2026 (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. 6,557 రైల్వే జాబ్స్.. రేపే లాస్ట్ డేట్
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