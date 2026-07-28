/నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. 6,557 రైల్వే జాబ్స్.. రేపే లాస్ట్ డేట్

RRB Technician Recruitment 2026: భారతీయ రైల్వేలో ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే వారికి బిగ్ అలర్ట్. టెక్నీషియన్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 కోసం రిజిస్ట్రేషన్ల గడువు రేపు (జూలై 29న) ముగియనుందని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ తెలిపింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్లో మొత్తం 6,557 టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీ చేయనుంది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే తమ దరఖాస్తులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా సమర్పించాలని ఆర్ఆర్బీ సూచించింది. ఆఖరి నిమిషంలో సాంకేతిక సమస్యలు లేదా సర్వర్ బిజీ కాకుండా ఉండేందుకు వెంటనే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఖాళీల వివరాలు ఇలా..
==> టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-1 (సిగ్నల్): 323 పోస్టులు
==> టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-3: 6,234 పోస్టులు
ముఖ్యమైన తేదీలు
==> దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జూన్ 30, 2026
==> దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జూలై 29, 2026
==> ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ: జూలై 31, 2026
==> దరఖాస్తుల సవరణ: ఆగస్టు 1 నుంచి ఆగస్టు 10, 2026 వరకు
ఎంపిక ప్రక్రియ ఇలా..
1. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT): 90 నిమిషాల వ్యవధిలో 100 ప్రశ్నలకు ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3 వంతు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
2. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన
3. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్
అప్లికేషన్ ఫీజు
==> జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు: 500
==> SC, ST, దివ్యాంగులు (PwBD), మహిళలు, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్, మైనారిటీలు, ఈబీసీ (EBC) అభ్యర్థులకు: 250
==> నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా UPI ద్వారా ఫీజు చెల్లించవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి..?
==> ముందుగా ఆర్ఆర్బీ (RRB) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
==> హోమ్పేజీలో ఉన్న Technician Recruitment 2026 లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
==> మీ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి.
==> దరఖాస్తు ఫారమ్లో అడిగిన సమాచారాన్ని నమోదు చేసి.. అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయండి.
==> ఆన్లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించి, ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేయండి.
==> భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దరఖాస్తు కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకోండి.