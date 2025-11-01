English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  జాతీయం

Indian Railway: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఇక నుంచి రైళ్లలో లోయర్ బెర్తులు వీళ్లకే ఇస్తారు!?

Railway Lower Berth Rules: భారతీయ రైల్వేలు 2025 నుండి కొత్త నియమాలను అమలు చేయనున్నాయి. ఇందులో లోయర్ బెర్త్ కేటాయింపులో ప్రధాన మార్పులు ఉన్నాయి. ARPని 60 రోజులకు తగ్గించడం, RailOne యాప్‌ను ప్రారంభించడం వంటివి ఉన్నాయి. మరిన్ని వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 1, 2025, 04:52 PM IST

Indian Railway: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఇక నుంచి రైళ్లలో లోయర్ బెర్తులు వీళ్లకే ఇస్తారు!?

Railway Lower Berth Rules: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ప్రజల దైనందిన జీవితంలో భారతీయ రైల్వేలు ఒక ప్రధాన రవాణా సాధనం. ప్రతిరోజూ వేలాది రైళ్లు నడుస్తాయి. ప్రజలను దేశంలోని ప్రతి మూలకు తీసుకువెళతాయి. ఇంత విశాలమైన వ్యవస్థలో, ప్రయాణీకుల సౌకర్యం, పారదర్శకత, నాణ్యత అత్యంత ముఖ్యమైనవి. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చే అనేక మార్పులను రైల్వేలు ప్రకటించాయి. 

అవును.. టికెట్ బుకింగ్ విధానాల నుండి బెర్త్ కేటాయింపు వరకు, ముందస్తు రిజర్వేషన్ వ్యవధి వరకు, ప్రతి అంశంలో కొత్త నియమాలు ప్రవేశపెట్టారు. ప్రయాణీకులకు ఎక్కువ సౌకర్యాన్ని అందించడమే కాకుండా బుకింగ్ వ్యవస్థలో గందరగోళాన్ని తగ్గించడానికి కూడా ఇవి రూపొందించారు.

ముఖ్యంగా, లోయర్ బెర్త్‌ల కేటాయింపులో ప్రధాన మార్పు ప్రయాణీకుల నుండి వచ్చే అనేక ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటివరకు, చాలా మంది ప్రయాణీకులు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు "లోయర్ బెర్త్"ను ఎంచుకునేవారు, కానీ అప్పర్ లేదా మిడిల్ బెర్త్ పొందినప్పుడు నిరాశ చెందారు. ఇప్పుడు, కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, లోయర్ బెర్త్‌లలో సీనియర్ సిటిజన్లు, గర్భిణీ స్త్రీలు, 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ మార్పు ప్రయాణ సమయంలో ఇబ్బందులను తగ్గిస్తుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.

అదే సమయంలో, ఒక ప్రయాణీకుడు లోయర్ బెర్త్‌కు అర్హులు అయినప్పటికీ బుకింగ్ సమయంలో అది లభించకపోతే, రైలు ప్రయాణంలో బెర్త్ ఖాళీగా ఉంటే ఆ ప్రయాణీకుడికి దానిని కేటాయించే అధికారం TTEకి ఉంటుంది. దీనివల్ల వృద్ధులు లేదా గర్భిణీ స్త్రీలు సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించవచ్చు.

ఈ మార్పులను డిజిటల్‌గా సులభంగా అమలు చేయడానికి రైల్వేస్ "రైల్‌వన్" యాప్‌ను కూడా ప్రారంభించింది. రిజర్వ్, అన్‌రిజర్వ్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక సూపర్ యాప్‌గా పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా, ప్రయాణీకులు టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవడమే కాకుండా, రైలు సమయాలు, సీట్ల వివరాలు, ప్రయాణీకుల సేవలు మొదలైన అనేక సౌకర్యాలను ఒకే చోట పొందవచ్చు. ఇది బుకింగ్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. మధ్యవర్తుల అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది. అదనంగా, ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ సమయంలో "క్రింద బెర్త్ అందుబాటులో ఉంటేనే బుక్ చేసుకోండి" అనే ప్రత్యేక ఎంపికను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా, సీనియర్ సిటిజన్లు, మహిళలు వంటి వ్యక్తులు తమకు నచ్చిన బెర్త్ అందుబాటులో లేకపోతే బుకింగ్‌ను రద్దు చేసుకోవచ్చు.

రిజర్వ్ చేయబడిన కోచ్‌లలో నిద్రవేళలకు సంబంధించిన నియమాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా నిర్దేశించబడ్డాయి. రాత్రి 10 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు నిద్రవేళలను పరిగణిస్తారు. ఈ సమయంలో, ప్రతి ప్రయాణీకుడు తమకు కేటాయించిన బెర్త్‌లో విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు. పగటిపూట, అందరూ కూర్చోగలిగేలా నిబంధనలు అమలు చేయబడతాయి. RAC ప్రయాణీకుల విషయంలో, ఇద్దరూ పగటిపూట ఒకరి పక్కన ఉన్న దిగువ బెర్త్‌లో కూర్చోవచ్చు, కానీ రాత్రిపూట, ఒకరు మాత్రమే ఆ బెర్త్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ నియమాలు ప్రయాణంలో క్రమశిక్షణను కాపాడటమే కాకుండా ఇతరులు సమస్యలను ఎదుర్కోకుండా నిరోధిస్తాయి.

అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ పీరియడ్ (ARP)లో మరో ముఖ్యమైన మార్పు జరిగింది. ఇప్పటివరకు, ప్రయాణ తేదీకి 120 రోజుల ముందుగానే టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ వ్యవధిని 60 రోజులకు తగ్గించారు. కాన్సిల్ చేసిన టిక్కెట్ల సమస్యను తగ్గించడం, ప్రయాణ తేదీకి దగ్గరగా ఉన్నవారికి మాత్రమే టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవడం దీని లక్ష్యం. చాలా మంది 120 రోజుల ముందుగానే టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకుని, ఆపై తమ ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకునేవారు. దీనివల్ల ఇతర ప్రయాణీకులు టిక్కెట్లు పొందలేకపోయారు. కొత్త వ్యవస్థ ఆ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

మొత్తంమీద, ఈ కొత్త మార్పులు రైలు ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. మరింత పారదర్శకంగా, ప్రజల అవసరాలకు మరింత ప్రతిస్పందిస్తాయి. డిజిటల్ యుగంలో రైల్వేలు తీసుకున్న ఈ చర్యలు ప్రజలకు అనుకూలమైన అనుభవాన్ని అందించడమే కాకుండా ప్రభుత్వ సేవలపై వారి విశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతాయి. ఈ మార్పులకు ప్రయాణీకుల నుండి సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది. 2025 నాటికి రైల్వే వ్యవస్థ పూర్తి ఆధునీకరణ వైపు అడుగులు వేస్తుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Indian RailwaysRailway ticket Bookingrail reservation ruleslower berth allocationsenior citizen railway benefits

