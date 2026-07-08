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నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రైల్వేలో 4,098 టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

భారతీయ రైల్వే శాఖ నుండి ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు శుభవార్త అందుతోంది. రైల్వేలో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఎంతో ఆశాజనకమైన విషయం. వివిధ రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 4908 సాంకేతిక (టెక్నికల్) పోస్టుల నియామకానికి రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ నియామకాల్లో మొత్తం 35 రకాల సాంకేతిక విభాగాలకు చెందిన జూనియర్ ఇంజనీర్లు, డిపో మెటీరియల్ సూపర్ ఇంటెండెంట్లతో పాటు లాజికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:43 AM IST
నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రైల్వేలో 4,098 టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: Railway 4,908 Jobs RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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